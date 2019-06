Alberto Fernández: “Yo sé cómo salir de este laberinto”

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, explicó que la situación que vive el país “no es muy distinta a la de 2003” y que sabe “cómo salir de este laberinto”.

El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner arrancó su gira por interior en la provincia de San Juan junto al gobernador Sergio Uñac y al titular del Partido Justicialista Nacional, José Luis Gioja.

“Yo estuve en el laberinto donde nos metieron estos mismos que nos volvieron a meter. Vamos a salir, como hicimos en 2003, y no haciéndole pagar el ajusta a los más débiles. A ellos tenemos que darles la mano”, señaló.

Y agregó: “Quiero una sociedad con una mejor clase media y con más posibilidades de desarrollo social. Mucha gente ha caído en el pozo de la pobreza, la podemos ayudar. Tenemos que amparar a la gente que se quedó afuera por las políticas de (Mauricio) Macri”.

Fernández indicó también que la Argentina “está en un deterioro como nunca ha vivido”. “Vamos a ocuparnos de reactivar la industria. Lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer”, subrayó.

Ante la consulta respecto a la legalización del aborto, el precandidato del Frente de Todos apuntó que “hay que respetar las posiciones” aunque explicó que “uno de los problemas que hay que resolver es que mujeres mueran haciéndose un aborto”. “Este no es un problema religioso ni moral. Es un problema de salud pública”, remarcó.

El precandidato presidencial indicó que busca “cambiar el presente” del país y no “ir más rápido como ofrece el gobierno”. A su vez, destacó que “Argentina dice ser un país federal pero no lo es” y afirmó que reniega “contra el centralismo del país”.

“Queremos formar una Argentina federal. Los gobernadores son una parte fundamental para mi. Vamos a trabajar codo a codo como actores centrales para ir contra el centralismo”, recalcó.

Fernández destacó también que no tiene “ningún interes en cambiar la Constitución” ya que con esta misma dio “vuelta la Argentina con Néstor Kirchner”. “Quiero una Justicia que tenga jueces que no respondan al poder político de turno. No tengo vocación de venganza contra los jueces”, sentenció.