Alberto Fernández: “Si las listas las decidía La Cámpora, Cristina iría de presidenta”

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que “si las listas las hubiera decidido La Cámpora”, su compañera de fórmula, Cristina Fernández, “sería candidata a presidenta”.

El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner indicó en declaraciones radiales que el cierre de listas “es una de las cosas más horribles de la política” y esta era “particularmente difícil”.

“En este cierre estaban La Cámpora, el Partido Justicialista, (Sergio) Massa, los que antes habían salido de los de Massa (Frente Renovador), (Juan) Grabois, el Evita, (Victoria) Donda y el movimiento obrero. Es un sinfín de sectores“, detalló.

El candidato del Frente de Todos señaló también que “hay un error de concepto sobre cómo se construyen las listas” y añadió que “son discusiones de política territorial”.

En tanto, Fernández habló de los dichos respecto a su relación con compañera de fórmula y explicó: “Me importa nada que Clarín se gaste diciendo que soy un títere”.

“Si me quieren llevar a que me pelee con Cristina, no lo pienso hacer porque tardé mucho tiempo en recuperar mi amistad con ella. Estoy muy feliz de ser amigo de ella y creo que es muy importante para el futuro“, subrayó.

El ex jefe de Gabinete comentó además que buscará formar “un país federal” en la que las provincias “no sean súbditos que levanten la mano porque sí”. “Quiero debatir con ellos, no exigirles ni imponerles. Argentina está harta de eso”, concluyó.