El Gobierno avanza con proyectos para suspender las PASO

Buscan evitar los comicios para las categorías de presidente y gobernador en aquellas provincias en las que no hay disputa entre precandidatos.

Buscan evitar los comicios para las categorías de presidente y gobernador en aquellas provincias en las que no hay disputa entre precandidatos.

Varios proyectos de ley fueron presentados o se presentarán en las próximas horas en el Congreso nacional con la intención de suspender la realización de las PASO a nivel nacional. La diputada nacional de la Unión Cívica Radical Gabriela Burgos presentó hoy un proyecto que pide la reformulación de la ley de partidos políticos de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Otro iniciativa en el mismo sentido fue anunciada por la diputada Graciela Ocaña, el diputado Luis Petri y la senadora Pamela Verasay.

La iniciativa presentada por Burgos señala que “en el caso que no existan pluralidad de listas que compitan en forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, no se llevarán a cabo las PASO”.

Presenté proyecto de ley que propone suspender las PASO cuando existan listas únicas. pic.twitter.com/gI2lQl77le — Gabriela Burgos (@mabyburgos) June 24, 2019

A su vez, la propuesta indica que “si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías y no para el restante de cargos nacionales”.

La diputada jujeña explicó que “es necesario no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad y se obligue a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente”.

“La ley que regula las elecciones primarias dejó un vacío legal que es necesario corregir, en circunstancias como la que hoy transcurren, en las que no se cumple el espíritu de las PASO para el cargo de presidente y vicepresidente de la Nación y tampoco para el resto de cargos nacionales en la mayoría de las provincias”, subrayó.

En cuanto a la iniciativa de Ocaña, trascendió que el proyecto afirma que “no pretende bajo ningún punto de vista eliminar y/o limitar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, sino únicamente evitar el gasto y las implicancias que aquellas tienen cuando no se propongan más de una lista por categoría”.

Apoyo desde Mendoza

El mandatario provincial Alfredo Cornejo se sumó a la propuesta y pidió “revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones”. “Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia”, añadió.

“El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado”, señaló el gobernador de Mendoza a través de su Twitter oficial.