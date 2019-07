Elecciones 2019: “Ayudé a sacar al país de la crisis”, el spot de Alberto Fernández

El candidato por el Frente de Todos compartió a través de sus redes sociales un video de cara a las PASO. “Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no”, agregó.

El candidato por el Frente de Todos compartió a través de sus redes sociales un video de cara a las PASO. “Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no”, agregó.

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, compartió a través de sus redes sociales su primer spot de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO).

“Quizás no lo recuerdes pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no”, comienza diciendo el candidato presidencial en el video.

Continúa hablando de su compañera de fórmula y candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández. “Ella piensa que soy muy conciliador. Es cierto. Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar”, apuntó.

“Soy profesor de la UBA, fana del Bicho y me gusta pasear a Dylan”, amplia al detallar que enseña Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, que es hincha de Argentinos Juniors y tiene como mascota un perro raza collie. “Soy un tipo común y quizás por eso es que puedo entender tus problemas”, agrega.

“Hoy soy candidato a presidente. Junto a Cristina, voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos”, concluyó Fernández.