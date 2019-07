Chiche Duhalde admitió que las expectativas de Consenso Federal son “relativas”

A menos de un mes para las PASO, la primera precandidata a senadora bonaerense por Consenso Federal en la Tercera Sección, Hilda “Chiche” Duhalde, reconoció que las expectativas en la campaña del espacio que encabezan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey son “relativas”.

Bucca reunió a los precandidatos de la Tercera en Lomas “Las expectativas son relativas pero nosotros en realidad estamos trabajando en un proyecto en el que creemos. Sabemos que la posición se ha polarizado pero apuntamos a que la gente reflexione sobre una alternativa distinta”, planteó la dirigente durante una conferencia que brindó en Lomas de Zamora junto al precandidato a gobernador, Eduardo “Bali” Bucca. “Tenemos que encontrar una alternativa a esta situación en la que estamos todos los argentinos. No es fácil, hemos empezado tarde. Hemos tenido nuestras propias dificultades, pero bueno le ponemos el hombro”, señaló. Objetivos Asimismo, indicó que el objetivo es apuntar a que en cada municipio haya un concejal de Consenso Federal.

“Tratamos de que en cada municipio queden concejales que pertenezcan al espacio para ir modificando cosas que -en lo personal, a mí no me gustan-, no me gusta que los municipios ahora tengan superpoderes, porque no importa si el Concejo Deliberante vota o no. No me gustan que haya jefaturas de gabinete con secretarías que cuestan fortunas”, remarcó.

Polarización

Para cerrar enumeró cuáles son los saldos que deja la gestión de Mauricio Macri en Nación y María Eugenia Vidal en la Provincia: “Esta gestión deja una pobreza extrema de una manera alarmante, a las Pymes destruidas, a la educación pública en situación deplorable, los chicos abandonan la educación, no ha sido bueno lo que pasó. Hacer caminos está bien. Pero no es lo más importante que podemos hacer porque dejamos de garantizar los derechos más elementales”.