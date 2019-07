Ascender, el objetivo de Temperley

Temperley continúa con la pretemporada de cara a la próxima B Nacional en la que el objetivo es lograr el ascenso a la Primera División. Así lo subrayó a Info Región Alexis Vega, uno de los refuerzos del Gasolero.

“El objetivo es ascender. Temperley descendió hace poco, y cuando estuvo en Primera creció mucho”, recordó el volante, quien también expresó su ansiedad para que arranque el nuevo torneo. “La espera se hace larga, especialmente porque no sabemos cuándo comienza el campeonato”, indicó.

Refuerzos

Mauro González es el nuevo refuerzo de Temperley Vega comenzó su carrera en El Porvenir y tuvo pasos por All Boys y San Marcos de Arica, de la segunda división chilena. Llegó al Gasolero proveniente de Brown de Adrogué, club en el que jugó el último semestre y disputó 13 partidos. Además, Temperley cerró las incorporaciones de Marcos Martinich, Nicolás Messiniti, Lucas Baldunciel, Emanuel Ibáñez, Enzo Baglivo, Federico Crivelli, Gonzálo Asís, Mauro González, Emiliano Ellacopulos y Fernando Alarcón. Con la necesidad de sumar al entrenamiento físico habitual un rodaje futbolístico, el Celeste ya inició con los amistoso de pretemporada. El último fue ante Sportivo Italiano y finalizó con una victoria por 3 a 0. Este fin de semana tenía un encuentro pactado con Estudiantes, pero debido a las condiciones climáticas fue suspendido.

Adaptación

Vega, por último, resaltó la adaptación a su nuevo equipo y se refirió a lo que le pide el cuerpo técnico encabezado por Cristian Aldirico. “Ellos quieren que me suelte, que llegue al gol. Me caracterizo por ir por los costados y me gusta pisar el área”, apuntó.