Brown: Fernández y Kicillof encabezaron una charla junto a cientos de estudiantes

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el aspirante a la gobernación en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron una charla junto a 500 estudiantes de escuelas públicas de Almirante Brown.

El evento, que contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares y del diputado nacional Felipe Solá, tuvo lugar en el marco de un encuentro de diferentes centros de estudiantes de las escuelas secundarias realizado en la Sociedad Italiana de Adrogué.

Fernández afirmó que los estudiantes “tienen mucho que ver en la formación de los valores del futuro” y se refirió a los jóvenes como “la conciencia crítica de la Argentina”.

“No hay peor sociedad que la que los silencia, la que no quiere que ustedes piensen y la que frustra sus sueños. Por eso les pido, hoy y siempre, que si soy presidente y me equivoco, hagan todo lo necesario para llamar mi atención y corregirme cuando me equivoque”, señaló el precandidato presidencial.

En esa sintonía, destacó la “ética de la solidaridad” como algo que sirve “para ayudar a otro que no tiene las mismas posibilidades que uno”. “Ese es el mérito bien entendido, no del ´sálvense quien pueda´ porque nadie puede ser feliz creciendo en desmedro de otros”, agregó.

Kicillof, por su parte, valoró “el rol de los centros de estudiantes” y apuntó tanto al Gobierno nacional como provincial por “las políticas que llevan adelante en materia educativa”. “Creemos que los centros de estudiantes y la participación política de los pibes y pibas es fundamental para mejorar la educación”, comentó.

Finalmente, Cascallares agradeció a los jóvenes de Almirante Brown que

integran los centros de estudiantes del distrito y destacó que “la presencia de todos y todas” con “una alegría muy grande”.

“Estamos orgullosos de recibir a los futuros presidente y gobernador de Argentina. Pondremos de pie el país y a la provincia de Buenos Aires, y lo haremos entre todos”, apuntó el jefe distrital.