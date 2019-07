Kravetz confía en que “la gente ratifique un rumbo en Lanús”

La campaña para las PASO del 11 de agosto entró en la recta final y el primer precandidato a concejal por Juntos por el Cambio en Lanús, Diego Kravetz, recalcó que será “una elección muy polarizada” y fue optimista en que “la gente ratifique un rumbo” pese a que “históricamente fue una zona favorable para el peronismo”.

“Cristina (Fernández) y el peronismo en el distrito tienen una incidencia. Históricamente a nivel local fue una zona favorable para el peronismo, eso seguramente se mantenga en la elección”, evaluó aunque recordó que “producto de la buena gestión del Intendente (Néstor Grindetti) tanto desde el 2015 como en 2017, en Lanús se ganó tanto en Nación, como en Provincia y en el municipio”.

En este sentido reconoció que hacer “una buena elección” en Lanús, no es fácil para partidos que no son peronistas: “Fueron siempre triunfos claros los nuestros, pero por poco, no por mucha diferencia. Vamos a intentar mantenerlo con la confianza del vecino sobre lo que hicimos acá pero es difícil no siendo peronistas”.

Lavandeira: “Grindetti tuvo que hacer lo que no hizo Díaz Pérez en ocho años” Así, uno de los hombres de mayor confianza del intendente Grindetti que además está a cargo de la Jefatura de Gabinete y el área de Seguridad, se refirió a la estrategia electoral de Juntos por El Cambio: “Nuestro caballito de batalla es la gestión, lo que hicimos en estos tres años y medio y esperamos que la gente ratifique un rumbo en el distrito. Está el esfuerzo en la seguridad, en las obras públicas, en las actividades, en función de eso suponemos que van a elegir este camino”. De esta forma, consideró que los términos de la campaña son “buenos” con las fuerzas opositoras”. “Solamente hemos corregido alguna inexactitud de otros candidatos como (Edgardo) Depetri, que en relación a la recaudación presupuestaria dijo que había bajado y en realidad subió un poco más de un 43 por ciento interanualmente. Nosotros lo recibimos y corregimos alguna cosa. Pero más que eso no hemos tenido cruces con candidatos”, ponderó en diálogo con Info Región.

Sobre el desarrollo de los comicios y las advertencias expresadas desde la oposición sobre el escrutinio, expresó: “Nosotros obviamente descansamos sobre las autoridades nacionales encargadas de velar por el desarrollo del escrutinio en forma general en todo el país. Salvo por incidentes muy aislados, en Lanús, siempre tuvimos comicios acá muy tranquilos”.

“Espero que se mantenga lo mismo, lo que aspiro de las elecciones, se gane o se pierda es que los vecinos elijan tranquilos y se desarrolle con la mayor transparencia posible”, completó.

Servicio Cívico Voluntario

Por último, opinó acerca del lanzamiento del Servicio Cívico Voluntario, a cargo de la Gendarmería Nacional. “Muchas veces la familia y las instituciones no logran proteger y contener a los chicos, por eso puede ser esto, pueden ser oficios. Después discutimos qué institución es mejor. Me gustaría que encuentren el lugar en la escuela, en los terciarios y en las universidades pero hay instituciones alternativas que son contenedoras”, cerró.