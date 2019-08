El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que fue “una buena charla” la que mantuvo este miércoles con el presidente Mauricio Macri y subrayó que lo que le hace falta a Argentina es que ambos tengan “un diálogo franco”.

Macri dialogó con Fernández para “llevar tranquilidad a los mercados” “Tuvimos una buena charla. Me planteó su preocupación y le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando. Le manifesté mi voluntad de ayudar en lo que estuviera a mi alcance teniendo en cuenta que solo soy un candidato a presidente, ni siquiera un presidente electo”, apuntó Fernández durante una conferencia de prensa que brindó esta tarde. Subrayó, en este punto, que “el manejo del resorte de la conducción del país lo tiene el Presidente”. “Todos queremos preservar la institucionalidad, queremos estar en paz, que los argentinos estemos tranquilos. Está claro que Macri y nosotros representamos cosas muy diferentes. Tenemos miradas distintas de mirar el país y el futuro, pero es parte de la lógica política que estemos debatiendo como está el país”, valoró.

Y luego añadió: “Nosotros creemos que la gente respaldó nuestras propuestas, que no suponen ni riesgos de default, ni riesgos de no pagar la deuda, ni desconocer obligaciones que el país ha contraído. Supone sí una lógica de funcionamiento distinta de la economía”.

Desestimó, asimismo, la posibilidad de una reunión con Macri. “No hace falta que nos veamos, sí que tengamos un diálogo franco. Él es el Presidente, no hace falta que me vea. Lo que sí hace falta es que tengamos esta posibilidad de hablar. Tengo toda la vocación de ayudar a superar el trance, pero la verdad es que no puedo hacer nada”, recalcó.

“Hemos podido romper una barrera que parecía imposible de romper, que es la de hablar. Le expresé mi disposición para hablar todas las veces que haga falta. Fue una charla cordial, franca, de 15 minutos. Yo le planteé lo que creía que era bueno para la Argentina y que le iba a ayudar a su gobierno”, precisó.

Medidas

Consultado, en tanto, sobre el paquete de medidas económicas anunciadas por el Gobierno para paliar la crisis, las consideró correctas aunque evaluó que “en el contexto que se toman pueden ser riesgosas”. “Lo que quiero es que salgan bien, que ayuden a los argentinos”, sentenció.

Evaluó, además, que “el presidente está en una condición muy compleja, que es la doble condición de candidato y de presidente”. “Lo que le pedí es que en este momento prime la condición de presidente. Y esa es mi duda sobre lo que ha resuelto ahora, que tiene más que ver con la necesidad de mostrar en campaña algo que no hizo antes y que en el contexto en el que lo hace es muy riesgoso”, reiteró.

Transición

Sobre la gobernabilidad del Presidente, en tanto, Fernández afirmó que “para llegar al 10 de diciembre hay que hacer un esfuerzo entre todos los argentinos”. “El 10 de diciembre es la fecha del traspaso y hay que ayudarlo al Presidente a llevar adelante esta transición, que a él también le preocupa”, indicó.

Y finalizó: “Quisiera que la economía se tranquilice, se ordene. Que todos los que estuvieron vociferando que nosotros éramos Venezuela que por favor se desdigan porque ellos fueron los que generaron este caos en el mercado internacional. Sembraron dudas inexplicables. No sé qué tengo que ver con eso que me acusaron. La Argentina en los últimos 130 años tuvo solo cinco años consecutivos de superávit fiscal, fueron mis años. En esos años salimos del default y pagamos toda la deuda. Qué tengo que ver yo con lo que estuvieron diciendo todo este tiempo, así que espero que lo aclaren ellos que sembraron la duda”.