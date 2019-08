Los Andes festejó su primera victoria en el Gallardón

Los Andes se impuso como local 1-0 a Villa San Carlos, en un partido programado por la segunda fecha del torneo de la Primera B. El elenco de Lomas de Zamora festejó en su debut en casa, además de celebrar la obtención de los primeros tres puntos en la temporada luego de la derrota con Acassuso en el arranque.

El gol que le dio la alegría a los de Juan Carlos Kopriva fue por intermedio de Guillermo Pereira, promediando el complemento.

El partido

Los Andes no la pasó bien en la primera parte, Alejandro Lugones, ex Milrayitas, tuvo la más clara para la visita pero Daniel Monllor le ahogó lo que era el primer gol de la jornada. En ese sentido, la velocidad por las bandas de los ofensivos de Villa San Carlos fue uno de los mayores problemas para el dueño de casa, no obstante se fueron al descanso sin goles.

Parados en el complemento el entrenador de Los Andes apostó con una línea de tres con el ingreso de Máximo Levi, lo que benefició la subida de los laterales y cambió el panorama. En consecuencia, promediando la segunda mitad, Luis Monge envió un centro a la cabeza de Pereira que puso el 1-0 gracias a un frentazo de pique al suelo.

La continuidad no fue fácil para el Milrayitas, aunque le encontró la vuelta al trámite de contra golpe a la espera de los ataques del rival que fueron sin demasiadas ideas y sin llegar a la parda.

Declaraciones

En contacto con los medios, el autor del gol recalcó la “actitud” del equipo y celebró la victoria en casa. “Cambiamos la actitud con respecto a Acassuso, en el primer tiempo hicimos un buen partido pero en el segundo nos caímos. Eso nos sirvió de experiencia para lograr el triunfo en este encuentro”, comentó.

Por otra parte, sobre su actuación individual, opinó: “A nivel personal me siento bien, cada vez mejor. Esta noche arranqué flojo pero me fui sintiendo más cómodo con el correr del partido”.

Los Andes: Daniel Monllor; Luis Monge, Sebastián Valdéz, Matías Contreras, Dimas Morales; Brian Aquino, Renzo Spinaci, Guillermo Pereira, Axel Arce; Walter Mazzolatti y Alejandro Noriega.

Suplentes: Elías Fretes, Máximo Levi, Jorge González, Valentín Haberkon, Ulises Ortegoza, Leonardo Landriel, Gonzalo Salega.

DT: Juan Carlos Kopriva.

Villa San Carlos: Nicolás Tauber; Manuel Molina, Alejo Lloyaiy, Luciano Machín, Iván Massi; Alejandro Lugones, Ignacio Oroná, Wilson Altamirano, Alexis Alegre; Matías Sproat, Pablo Miranda.

Suplentes: Rodrigo Benítez, Germán Ré, Juan Silva, Ignacio Guerrico, Wilson Gómez, Samuel Portillo, Siro Ramírez.

DT: Jorge Vivaldo.

Goles: 58 min. Pereira (LA):

Amonestados: Arce, Aquino (LA); Massi, Alegre (VSC).

Expulsados: No hubo.

Estadio: Eduardo Gallardón.

Árbitro: Mauro Biasutto