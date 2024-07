Los Pumas 7s perdieron contra Francia y se despidieron de los Juegos Olímpicos París 2024

Los Pumas 7’s se despidieron del torneo de rugby de los Juegos Olímpicos de París 2024 al caer por 26-14 frente a Francia en el estadio Saint Denis. De este modo, se esfumó la primera chance real de medalla para la la delegación de Argentina.

Fue 26-14 para Francia, que aguantó la presión de Los Pumas y sobre el final aumentó distancias con Dupont. Adiós al sueño de podio para Argentina en el Rugby 7. En tanto, el sábado pelearán por el quinto puesto.

“Esto podía pasar. Francia hizo un gran primer tiempo y nosotros jugamos mal”, se lamentó Santiago Álvarez tras la derrota en los cuartos de final. Y agregó: “Estábamos esperando este desde hace cuatro años. Pero nos tocó un año muy particular con lesiones. No son excusas, pero es así. Esto no quita lo que logramos como equipo. Estoy triste y amargado pero hay que seguir”