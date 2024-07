Temperley recibe a San Telmo en una final por el ascenso y con la chance de marcar una estadística histórica

El conjunto dirigido por Walter Perazzo viene de ganarle 1 a 0 a Chaco For Ever en Resistencia y hace 6 partidos que no conoce la derrota. Además, en los últimos 6 encuentros no recibió goles y en caso de que Francisco Rago mantenga su arco en 0 los primeros 32 minutos se convertirá en la valla menos vencida más larga de la historia del gasolero.