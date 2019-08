Corbatazo en el ex Pozo de Banfield

La Mesa de Trabajo Espacio de la Memoria del Ex Pozo de Banfield realizó hoy un conversatorio para recordar a los nueve abogados desaparecidos el 13 de julio de 1977 en Mar del Plata.

Bajo el lema “Comprender lo que nos pasó para resolver lo que nos pasa”, distintos abogados de Lomas de Zamora y Almirante Brown participaron de la actividad para recordar a los detenidos desaparecidos.

“La idea era trazar una paralelo con lo que está pasando hoy en el poder judicial y lo que consideramos Justicia, y hablar un poco sobre esos temas. Queríamos poner sobre la mesa el tema del retroceso que vemos en derechos humanos a diario”, explicó Daniel Prasell, uno de los referentes de la Mesa de Trabajo, en diálogo con Info Región.

En esa sintonía, Prasell contó que el objetivo de la convocatoria de “los compañeros que se desempeñan en ámbitos jurídicos” también consistía en “ver qué estrategias o mecanismos se pueden articular” para lo que resta del 2019 y para el futuro en este ambiente.

“El Estado es el único que puede vulnerar los derechos humanos. Entonces, nosotros estamos obligados, como comunidad militante, a usar la única herramienta que tenemos: La memoria”, recalcó. Y agregó: “No tenemos que permitir que los abusos que ocurrieron hace mucho tiempo vuelvan a ocurrir. Hay otros mecanismos de represión y de fuerza represiva que no son similares pero si están conectados. Por eso la memoria debe ser un ejercicio diario y cotidiano, no algo que solamente se lee en un libro”.

Finalmente, Prasell destacó “el apoyo del municipio” el cual “permite una mecánica de laburo respetuosa y acorde”. “En otros municipios donde no gobierna el Peronismo, encontramos posturas negacionistas donde no promueven las actividades de esta índole y encima te ponen trabas. Esa gente quiere que la memoria sea algo que se lee en un libro y no una herramienta para combatir en el presente”, concluyó.