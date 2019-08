Rafecas procesó a 17 ex funcionarios y proveedores de Vialidad

El juez federal Daniel Rafecas procesó este miércoles a 17 ex funcionarios y proveedores de Vialidad en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades en la obra pública entre 2013 y 2015.

La investigación detectó anomalías en 167 contiendas de precios por un monto mayor a 36 millones de pesos, realizadas por el distrito primero de Vialidad de Buenos Aires. El juez le trabó embargos a los 17 procesados.

El ex jefe de la división administración, Luis Daniel Lozano; la ex jefa de la sección licitaciones y compras, Gladys Pedermera; el ex jefe de la sección servicios de apoyo, Carlos José Santella y el ex supervisor de la sección equipos y talleres, Ricardo Guiamet, fueron procesados acusados de integrar una asociación ilícita, junto al matrimonio de Cristian Fizzani y Paola Oviedo, proveedores del distrito.

También fue procesado el ex jefe del distrito, Leonardo Sverdlik, encontrado responsable por el delito de incumpliendo de los deberes de funcionario público a su cargo y otras diez personas también fueron procesadas por cometer fraude al Estado y falsedades documentales en su rol de supuestos proveedores del Estado.

Fuentes judiciales indicaron a la agencia estatal Télam que en la causa se descubrió “un sistema permanente de cartelización, con retornos, engaños y falsificación de documentación, en licitaciones privadas y contrataciones directas”.