Una multitud acompañó a Maradona en su presentación en Gimnasia

“Hoy me sentí en el cielo. Cuando entré a la cancha estaba hablando con ella”, dijo Maradona en referencia a su madre, Dalma Franco, conocida como “La Tota”, cuando pisó el césped del estadio de Gimnasia.

“Viví muchas cosas hermosas, el nacimiento de mis hijas, mis hijos, el corazón creía que se me iba a reventar, y hoy cuando salí a la cancha me pasó lo mismo, pero alguien de arriba me frenó, no quiero hacerme el llorón”, comentó.

“La único que quiero es agradecerle al presidente (Gabriel Pellegrino), a Cristian (Bragarnik), al ‘Bocha’ (Valeri) y a Víctor Stinfale también por haberme traído a visitar a mi mamá una vez”, continuó el ‘Pelusa’, visiblemente emocionado.