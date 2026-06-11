Juicio por la muerte de Maradona: Declara Víctor Stinfale y hablará por primera vez el enfermero acusado Mariano Perroni

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, el empresario y abogado Víctor Stinfale volverá a declarar ante el Tribunal de San Isidro. Además, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, uno de los acusados, responderá preguntas por primera vez en el proceso judicial.

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, el empresario y abogado Víctor Stinfale volverá a declarar ante el Tribunal de San Isidro. Además, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, uno de los acusados, responderá preguntas por primera vez en el proceso judicial.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una jornada clave con la declaración de Víctor Stinfale y del enfermero Mariano Perroni, uno de los ocho imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino. La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, luego de que el primer debate fuera anulado tras el escándalo que involucró a la ex jueza Julieta Makintach.

Stinfale, empresario y abogado cercano al entorno de Maradona, ya había brindado testimonio en el juicio anterior. En aquella oportunidad sostuvo que el neurocirujano Leopoldo Luque era el médico de confianza del exfutbolista, aunque cuestionó duramente su rol durante la internación y operación realizada en noviembre de 2020 por un hematoma subdural. Según relató, llegó a advertir que Luque no estaba preparado para afrontar una intervención de semejante complejidad.

Durante su declaración previa, Stinfale recordó una fuerte discusión con Luque antes de la cirugía en la Clínica Olivos. También afirmó que el equipo médico habría enfocado el tratamiento en los problemas de alcoholismo de Maradona y no en las afecciones cardíacas que, según su visión, requerían mayor atención. Sus dichos podrían volver a poner bajo la lupa las decisiones adoptadas por los profesionales que estuvieron a cargo de la salud del ex capitán de la Selección argentina.

Por su parte, Mariano Perroni prestará declaración por primera vez desde el inicio del proceso. El coordinador de enfermeros de la empresa Medidom integraba el grupo de WhatsApp denominado “Tigre”, donde participaban médicos, enfermeros y responsables administrativos vinculados al cuidado domiciliario de Maradona durante sus últimos días de vida. Su testimonio es esperado con expectativa por fiscales, querellas y defensas, ya que podría aportar detalles sobre el funcionamiento del equipo que monitoreaba al exfutbolista en la vivienda del barrio San Andrés, en Tigre.

La audiencia se perfila como una de las más relevantes desde el reinicio del juicio, en un expediente que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 y que continúa generando repercusiones en el ámbito judicial, deportivo y social de la Argentina.