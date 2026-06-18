Juicio por la muerte de Maradona: declaran dos acompañantes terapéuticos y se reproducirá un audio clave

En la jornada declararán dos acompañantes terapéuticos que tuvieron contacto directo con el exfutbolista durante su internación y posterior tratamiento domiciliario en Tigre.

En la jornada declararán dos acompañantes terapéuticos que tuvieron contacto directo con el exfutbolista durante su internación y posterior tratamiento domiciliario en Tigre.

La muerte de Diego Maradona volverá a ocupar el centro de la escena judicial este jueves, cuando se desarrolle la vigésima audiencia del segundo juicio oral por el fallecimiento del astro argentino. En la jornada declararán dos acompañantes terapéuticos que tuvieron contacto directo con el exfutbolista durante su internación y posterior tratamiento domiciliario en Tigre.

Los testigos convocados son Alfredo Cottaro y Carlos Alberto Bacchini, especialistas que asistieron a Maradona tanto en la Clínica Olivos como en la vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, donde cumplía la internación domiciliaria tras ser operado de un hematoma subdural. Sus testimonios son considerados relevantes para reconstruir las condiciones en las que transitó sus últimos días.

Durante la audiencia también se reproducirá un audio de una reunión realizada en la Clínica Olivos, una prueba impulsada por el abogado Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda. El material podría aportar nuevos elementos sobre las decisiones médicas tomadas antes de la externación del ex capitán de la Selección argentina.

En el proceso están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la responsable de cuidados domiciliarios Nancy Forlini. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión. Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada en un proceso separado mediante jurados populares, aunque ese debate permanece demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.