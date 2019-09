Avellaneda: Landaburu negó las acusaciones del Municipio y denunció una “persecución”

El titular del PAMI local y primer candidato a concejal de Avellaneda por Juntos por el Cambio, Fernando Landaburu, denunció una “persecución política” en el distrito y negó que sea el responsable de las pintadas en escuelas en apoyo a María Eugenia Vidal como manifestaron desde el gobierno comunal.

“Esto es persecución política y utilización de los medios del Estado para realizarla a través de una mentira”, cuestionó al referirse al comunicado difundido por la Municipalidad que también incluye un video con filmaciones de las cámaras de seguridad.

“Están usando un video donde solamente estoy viendo como pegan paleros un domingo para decir que eso es prueba de lo que hicieron otros el miércoles a la noche”, advirtió en diálogo con Info Región.

Y añadió: “En el video estoy con integrantes de la juventud radical que están pegando unos paleros. Eso es del domingo a la noche. Y como era la primera vez que salían a hacer las pegatinas, los acompañé para que no les pasara nada. Cuando íbamos por Mitre nos para un patrullero para identificarnos. Yo entendiendo que no correspondía, decidí que nos identificáramos igual porque no teníamos nada que ocultar. Nos dijeron que era orden del municipio que nos habían visto por cámaras y nos preguntaron a qué partido correspondíamos”.

Avellaneda: El Municipio denuncia vandalismo en escuelas y apuntó contra Juntos por el Cambio “El miércoles a la noche, por lo que estuve averiguando, pintaron los frentes de esas escuelas 18 y 22 y después sacan el video del domingo en el que estamos haciendo el recorrido en la página oficial del municipio como si fuera una prueba de nuestra responsabilidad”, completó. “Intolerencia” Sostuvo, en este marco, que “tiene bronca” y también recordó lo ocurrido durante la inauguración de un local de Juntos por el Cambio en Dock Sud cuando fueron increpados por un grupo de militantes entre los que se encontraba el concejal oficialista Alberto Medaglia. “Esto habla de la intolerancia a que pueda haber quienes pensamos distinto”, aseveró.

Subrayó, asimismo, que está “en contra de cualquier vandalización de un edificio público” al tiempo que alertó que en términos locales “el clima es muy hostil”.

Para cerrar, señaló que en la campaña para los comicios del 27 de octubre están “visitando todos los días a los vecinos y poniendo mesas en todos lados”. “Entendemos la bronca de la gente por la situación económica pero creemos que Juntos por el Cambio hará una mejor elección”, finalizó.