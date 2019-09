El Gobierno presentó el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial

El Gobierno presentó este lunes el anteproyecto del nuevo Código Procesal y Civil de la Nación, con una ceremonia en la Casa Rosada, encabezada por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano. “Creer en la Justicia”, el principal objetivo de esta iniciativa.

Garavano fue el primero en tomar la palabra y calificó como “histórico” el hecho de presentar el anteproyecto. “Mauricio nos impulsó a llevar adelante una política judicial clara, que ayude a mejorar nuestro servicio de justicia, que ayude a agilizar procesos”, planteó, valorando el programa Justicia 2020.

“Los éxitos han sido muchos, en diversas áreas, hoy podemos decir que se ha avanzado con estas prácticas, han transformado esto en una verdadera realidad. Es inédito que llevemos adelante este tipo de reformas”, aseguró el funcionario, quien remarcó que a partir de los cambios implementados se acortaron sensiblemente los tiempo ya que “procesos que antes tardaban entre cuatro y seis años, ahora se resuelven en uno”.

Macri, en tanto, admitió: “A los argentinos siempre nos pasó algo muy triste con la Justicia, si le preguntamos a cualquier qué piensa de ella, no tienen una buena opinión: es lenta, llena de burocracias, está lejos de la gente”. “Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra Justicia, confiar en que está para protegernos, para servirnos, responder a nuestras demandas y ayudarnos cuando lo necesitamos”, apuntó.

Valoró que con esta iniciativa, y otras, se “avanza” en ese sentido. “En estos tres años y medio trabajamos para corregir esta situación. Este Código es el fruto de este trabajo”, consideró, al tiempo que destacó que se hacen cambios reales. “La estamos cambiando (la realidad) sobre la base de valores que son innegociables: la verdad, la transparencia, la cultura del diálogo. Ya no nos da lo mismo que nos mientan o que nos digan la verdad, no nos da lo mismo tener instituciones serias y confiables o no tenerlas, vivir en confrontación permanente o vivir en sana competencia”, expresó.

“Los argentinos necesitamos cambiar el sistema y no un parche, un cambio serio. Este nuevo Código Procesal es para resolver más rápido y de manera más eficiente esos conflictos”, aseguró el Presidente. Entre algunos aspectos que se modifican se encuentran “debe decir la verdad”, “los procesos orales” y que “la gestión sea 100% electrónica”.

“Entre las novedades que incluye es el deber de decir verdad. Me parece una obviedad que uno no puede mentirle al juez, pero hoy un falso testimonio no tiene ninguna consecuencia. Eso no está bien”, reseñó. “También destaco los procesos orales, en los que está presente el juez, con los mejores resultados. Crece la cultura del acuerdo, valor que siempre defendí en todos los aspectos de mi vida, incluido la política”, planteó, al tiempo que remarcó que la digitalización es para que “sea más simple y más ágil”.

“Son una muestra de que se puede mejorar lo que no funciona, no podemos ni tenemos que resignarnos, podemos ser mejores”, aseguró el Presidente durante la presentación del anteproyecto del nuevo Código Procesal y Civil de la Nación.