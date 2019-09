“Esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie”, sentenció Macri

El presidente Mauricio Macri convocó a la comunicad a “movilizarse” y “fiscalizar hasta las 3 de la madrugada” en las elecciones del 27 de octubre. “Esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie”, sentenció en un multitudinario acto Barrancas de Belgrano, Capital Federal.

Macri dio el puntapié inicial a la marcha del “Sí, se puede” por 30 ciudades del país, como parte de la estrategia para revertir la derrota electoral de las primarias en los comicios del 27 de octubre.

La ceremonia comenzó minutos después de las 18 en Barrancas de Belgrano, junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la cofundadora de Cambiemos y diputada nacional Elisa Carrió.

“Ustedes no están solos, hoy comienza la marcha del ´sí, se puede´, 30 días por todo el país, hombro a hombro, sabemos que un mejor país es posible y está mucho más cerca de lo que podemos ver”, aseguró el Presidente. “Si me metí en política es por ustedes y las cosas que nos unen”, apuntó, y enumeró “cuidar la democracia, amar y querer vivir en libertad, la valentía, el querer vivir en paz, querer legar un futuro mejor a nuestro hijos, construir y no destruir”.

“Nos une saber que existe un futuro distinto, decirle no a la impunidad, nunca bajamos los brazos”, aseguró. “Me llena de emoción verlos acá, sabiendo que no han bajado los brazos porque sé que el último año y medio fue muy difícil y sé que ustedes, la clase media, hizo el mayor esfuerzo, pero los escuché, tomé nota”, completó, y prometió que “ahora viene el crecimiento y el trabajo”.

Ante una multitud, señaló: “Si hay que dicidir si uno es parte del problema o parte de la solución, nosotros decidimos ser parte de la solución”. “Lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie”, apuntó.

Y convocó a los militantes de Juntos por el Cambio (Cambiemos) que se movilicen y se sumen a fiscalizar en las elecciones del 27 de octubre. “Los necesito más movilizados que nunca, para convencer a cada amigo y compañero de trabajo. Necesitamos que todos se sumen. Hay que fiscalizar, hasta las 3 de la mañana”, llamó.

Macri perdió por una diferencia mayor al 16 por ciento y para llegar al balotaje, objetivo del oficialismo, debería no tener una diferencia menor al 10 por ciento con el ganador (Frente de Todos), espacio que no debería sacar más del 45 por ciuento de los votos.

Rodríguez Larreta también fue uno de los oradores. “Somos muchos los que queremos seguir transformando este país y hoy estamos acá para gritar que ´sí, se puede´. Este lugar es un símbolo de que sí se puede, esta obra que hicimos es un ejemplo de lo que se puede. Acá había barreras que partían el barrio en dos, perdíamos tiempo y era peligroso, y hoy tenemos una obra de primer nivel hecha por los argentinos y acá abajo hay una obra más grande todavía, para que la ciudad no se inunde, la obra de arroyo Vega. Las dos las empezó Mauricio como jefe de gobierno, que inició una transformación histórica que nos llevó mucho tiempo y esfuerzo, constancia y trabajo, pero así es como se hacen las cosas en serio”, planteó.

“Queremos que nadie se tenga que ir del país, queremos justicia, no queremos venganza, queremos paz, no queremos violencia y nos comprometemos a respetar a nuestros adversarios pero les pedimos que respeten nuestros derechos a hablar, a ser libres, a prosperar y que no prime la venganza”, había señalado Elisa Carrió.