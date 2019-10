“Trabajamos para construir una Argentina federal de verdad”, aseguró Fernández

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández”, encabezó un acto en San Juan e hizo hincapié en su idea de formar “una Argentina federal” a partir de “un gobierno de un presidente con 24 gobernadores”.

“El país que tenemos que construir lo vamos a hacer sobre la base de este modelo de trabajar juntos, dejando de lado egoísmos y uniendo fuerzas, como vemos que lo han hecho en San Juan”, sostuvo Fernández.

Siempre le reconocí al pueblo de San Juan, a @sergiounac y a @joseluisgioja haber marcado el camino de esta unidad que construimos entre todos.



Ahora vamos a trabajar unidos para construir una Argentina federal de verdad, donde cada provincia tenga lo que merece. Ya falta poco. pic.twitter.com/krfEXccPyi — Alberto Fernández (@alferdez) October 1, 2019

El candidato estuvo acompañado por el gobernador Sergio Uñac, Maria Eugenia Bielsa, Carlos Caserio, Jorge Arguello y Wado de Pedro, además de los candidatos a diputados Luis José Gioja, Graciela Caselles y Gerardo Torrent.

El candidato precisó que en Argentina “hay un nucleo central y una periferia, con algunas provincias ricas y otras que tratan de desarrollarse como pueden, con un puerto muy rico y el resto padeciendo la distancia”.

“Hay una sola Argentina y no varias. Hay una y es federal, que va a terminar se serlo cuando cambiemos la estructura actual para que dejemos de caernos a cada tanto y podamos dejar de pensar en cómo levantarnos, y que pensemos en ver como mancomunamos esfuerzos para vivir felices”, subrayó.

En tanto, uno de los referentes del Frente de Todos señaló que en Buenos Aires “hay 7.500 personas que deambulan por la Ciudad porque no tienen casa” y cuestionó: “¿Cómo uno puede vivir en paz sabiendo que eso ocurre y sólo ofreciéndoles un lugar para ir a comer?”.

“Yo no quiero más refugios ni comedores, sino que quiero casas con familias adentro y que sean felices. Eso lo vamos a lograr con el esfuerzo de todos. Es posible vivir en Argentina más digna”, destacó Fernández.

Y agregó: “Si me toca ganar, yo no me voy a dar por enterado después de cuatro años que hay pobreza, como hacen otros. No voy a esperar años para entender que la gente se queda sin trabajo y que lo que gana no le alcanza para ser feliz como hacen otros”.