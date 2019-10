Incendio en el colegio Barker de Lomas

Se vivieron momentos de tensión esta mañana en Lomas de Zamora. Un incendio se desató en el colegio Barker y evacuaron al personal de la institución. No había clases.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora (BVLZ) precisaron que cerca de las 9 se acercaron al edificio ubicado en Sixto Fernández y Meeks de Temperley, con dos unidades y una decena de hombres a cargo del Sargento Daniel Ortega.

Si bien en un principio, personal de bomberos señaló que evacuaron “tanto a personal como a alumnos”, desde la institución aclararon que no había menores debido a que un corte de luz en la zona, sumado a la falta de agua, provocó la suspensión de las clases. “A la mañana no hubo clases porque la zona no tiene luz y no hay agua, motivo por el que se convocó a los padres a pasar a buscar a los alumnos”, explicaron desde el Barker a Info Región.

“Se produjo un incendio en una de las oficinas administrativas”, precisaron los Bomberos, y aclararon que “no hubo personas afectadas”.

Desde la institución precisaron que “se generó un cortocircuito en el grupo electrógeno del colegio, que hizo saltar una parte de la instalación de Administración”. “Hubo cables que se quemaron, pero fue rápidamente controlado por personal, que está capacitado para actuar en estas situaciones”, apuntaron. Valoraron, además, la rapidez con la que se acercaron los Bomberos.