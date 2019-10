El análisis de Lavagna, tras el debate

“Los fracasos de uno y otro que no son asumidos conducen al mantenimiento de esa grieta”, aseguró el candidato de Consenso Federal.

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, hizo este lunes un análisis de lo que fue y dejó el debate del domingo. Consideró que “la grieta sigue instalada” y los candidatos que más votos sacaron en las PASO, Alberto Fernández y Mauricio Macri, tienen “fracasos” que “no asumen”.

“La sensación de que la grieta de la cual hemos hablado en el último año y medio sigue instalada”, señaló, ante una consulta sobre lo que dejó el debate de ayer en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. “Los fracasos de uno y otro que no son asumidos conducen al mantenimiento de esa grieta”, consideró.

Recordó, en sintonía con las expresiones vertidas ayer, que “el país lleva ocho años de estancamiento económico y los dos últimos de caída en el nivel de producción”. Analizó que durante la gestión del kirchnerismo, “hubo un estatismo que termina ahogando a la actividad privada”, mientras que la administración macrista se basó en la “especulación financiera”.

Advirtió, en ese marco, que en 2021 y 2022 vencen 52 millones de dólares de la deuda, cosa que deberá enfrentar el próximo gobierno.

También analizó el eje del debate referido a los Derechos Humanos. Consideró que los dirigentes hablaron de temas “ligados a la época de juicio a militares y otros temas de esta naturales, que son importantes pero pertenecen a un pasado lejano”. Cuestionó, entonces, que “nadie haga una mínima mención a la violación de los derechos humanos de este momento”, aludiendo al “hambre, la pobreza y la indigencia”. “Me pareció que había una desubicación respecto a lo que el ciudadano puede esperar”, consideró, y admitió que se sintió “molesto” con el “grado de ignorancia” sobre el tema.

Respecto al debate en sí y al formato, opinó que “no es el mejor” porque “los tiempos fueron muy breves”. “Se pueden encontrar formas de debate que permitan un análisis un poco más profundo”, aseguró en una charla con C5N.

El candidato a presidente por Consenso Federal permanecerá en Santa Fe para atender a la prensa luego del debate con los otros cinco aspirantes a la Presidencia y reanudará su campaña el miércoles, con visitas a las ciudades de Corrientes y Resistencia. El jueves próximo, Lavagna asistirá al coloquio empresario de IDEA en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

“La pelea no contribuye a la solución. La perturba. No augura lo que es más necesario para la Argentina: consensos y un gobierno de Unión Nacional. No sé trata de quién habla más rápido ni grita más fuerte. Detrás de esos gritos está el fracaso de dos modelos”, resumió Lavagna, en un comentario en Twitter.