La subida del Río de la Plata demora el drenaje en las zonas inundadas en la Región

Las aguas del Río de la Plata comenzaron a bajar lentamente este martes a la tarde, por lo que se espera que llegue el alivio a los habitantes de La Matanza, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Quilmes y Ezeiza, municipios que siguen inundados y con gran cantidad de evacuados.

“Hay 5.000 evacuados en el municipio de La Matanza, alrededor de 500 entre evacuados y autoevacuados en Esteban Echeverría y en otras localidades comienzan a volver a sus hogares”, informó Daniel Russo, subsecretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Lomas de Zamora: Desbordó el Matanza-Riachuelo El funcionario aseguró a la agencia estatal Télam que “el Río de la Plata está bajando” y que con la bajante se acelerará el proceso de escurrimiento de las aguas en las localidades inundadas. Desborde En la Región, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría son los municipios más afectados por el desborde del Río Matanza-Riachuelo El agua invadió las calles de Ingeniero Budge desde el lunes por la noche. “El agua superó los 30 centímetros y nos llega casi a las rodillas. Perdimos la heladera y tenemos todos los muebles levantados. Cuadras atrás te tapa hasta la cintura. Estamos esperando que no se largue a llover y se empiece a vaciar de a poco”, señaló Lucas, un vecino de la localidad a Info Región.

En el Barrio Esperanza, la situación es más grave y hasta hubo evacuados. “Durante todo el día se trabajó en tareas de evacuación y entrega de alimentos en el Barrio Nueva Esperanza. El trabajo fue en conjunto con personal de Defensa Civil y del Municipio de Lomas de Zamora”, precisaron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora (BVLZ).

En Esteban Echeverría, en tanto, hay alrededor de 500 evacuados. Además, varias escuelas no pueden funcionar en 9 de Abril y Transradio. El crecimiento del agua provocó evacuaciones y que algunas de los establecimientos permanezcan cerrados, no solo por el agua dentro del recinto, sino también por las inundaciones a los alrededores que no permitieron la llegada de los alumnos.

En La Matanza, asimismo, cinco mil personas continuaban evacuadas y el jefe de bomberos Daniel Bodegó advirtió que el retorno “va a llevar unos días” porque hay mucho barro y suciedad acumulada al tiempo que afirmó que eso se logrará “siempre y cuando el clima ayude”.