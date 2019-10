Pre-Cosquín: “Me da mucha satisfacción representar a Avellaneda”

Se realizó la primera edición del Pre Cosquín Avellaneda. Los ganadores competirán en el Certamen Para Nuevos Valores y quienes se impongan, podrán participar de una de las lunas del Cosquín. La emoción de la ganadora como solista vocal femenina: “Me da mucha satisfacción representar a Avellaneda”, aseguró Mariel Marino.

“Me subí al teatro Roma con la idea de disfrutar lo que estaba haciendo”, indicó Mariel Merino, quien ganó el rubro solista vocal femenino en la edición del Pre Cosquín que se llevó a cabo en Avellaneda.

“Me enteré de casualidad por una gente conocida y me anoté con la idea de ver qué pasaba. Nunca fui muy amante de participar en concursos por una cuestión de que genera presión. Es estresante por la expectativa. Hay épocas en la que uno no tiene ganas de estar pasando por estas situaciones”, agregó la artista, en diálogo con Info Región.

En esa sintonía, Merino se mostró con “orgullo” por representar al distrito en el evento ya que sus orígenes artísticos ocurrieron allí. “Mis comienzos con la música formalmente fueron en el Instituto Municipal de Música de Avellaneda. Me da mucha satisfacción poder llevar la representación del barrio a Cosquín, me parece maravilloso”, agregó.

La cantante viajará, junto a los otros ganadores del distrito, a Córdoba el 3 de enero para continuar con la selección para elegir a quienes en el 60° aniversario del Festival Nacional de Folklore, que se llevará a cabo del 25 de enero al 2 de febrero en la ciudad cordobesa.

“Ahora me planté en un lugar de realidad. Si bien fui con pocas expectativas y con la idea de disfrutar para no generarme presión, ahora me quiero preparar de la mejor manera para el viaje a Córdoba”, concluyó Mariel, en charla con este medio.

Los ganadores se proclamaron en música y danza prevista dentro del reglamento y en acuerdo con la organización regional. Fueron una docena de artistas preseleccionados los que compitieron en la final representando a los distintos sectores de la Región.

Los ganadores

En el rubro solista vocal masculino, José María Tito Avalos (Bernal); en dúo vocal, Cantares del Alma (Lanús); solista instrumental, Diego Ayunta; conjunto instrumental, La Raymi (Avellaneda); y en tema inédito, Indoamericano con composición de Martín Masia (Avellaneda).

Como solista de malambo, se impuso Ezequiel Maya; en conjunto de malambo, la Agrupación Semblanza (La Matanza); en pareja de baile tradicional, Franco BerardiMacarena Leguizamón (La Plata) y conjuntos de baile folklórico, El Estribo (La Plata).