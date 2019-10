Comienza la transición en la Provincia: Kicillof y Vidal se reúnen en La Plata

El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la mandataria provincial saliente, María Eugenia Vidal, llevarán a cabo este lunes la primera reunión para comenzar la transición en La Plata.

El encuentro tendrá lugar en la Casa de Gobierno de la capital bonaerense a partir de las 10:30. En tanto, ya están pautados distintos cónclaves entre los equipos de ambos dirigentes para continuar con la transición a partir del lunes.

En ese sentido, el gobernador electo designó a cuatro colaboradores para asegurarse de que este paso de mandato sea “tranquilo”: Carlos Bianco, su mano derecha; Augusto Costa, ex secretario de Comercio Interior; Agustina Vila, ex jefa de Gabinete del Ministerio de Economía; y el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea.

Por el lado de la actual mandataria provincial, los elegidos para coordinar la transición son el jefe de Gabinete, Federico Salvai; el ministro de Economía, Damián Bonari; y el subsecretario de Coordinación de la Gestión, Emmanuel Ferrario.