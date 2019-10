Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires criticaron la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de establecer un aumento en la tarifa eléctrica del 25 por ciento a partir de enero 2020. Es para los usuarios de las empresas Edelap, Edea, Eden, Edes y alrededor de 200 cooperativas.

En diálogo con Info Región, el defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, apuntó que no solo critican el aumento sino también el hecho de que “se resolvió otorgarle a las empresas la posibilidad de no formalizar el pago de multas y postergarlo”.

Kicillof se reunió con Vidal: “Le pedí que retrotraiga el aumento tarifario” “La tendencia es siempre favorecer los intereses de las empresas”, cuestionó y precisó que en los últimos cuatro años los aumentos que sufrieron los usuarios en la provincia “es de casi un 400 por ciento”. “Lo más gravoso de esta situación es que solamente en el primer semestre de 2019 obtuvieron un resultado financiero favorable de 2 mil millones de pesos”, indicó Martello de acuerdo a las cifras del último balance presentado por la Desarrolladora Energética SA (DESA SA) al tiempo que exigió: “Es necesario revisar las ganancias a efectos de dilucidar si corresponde o no meterle nuevamente la mano en los bolsillos a la gente”.

Multas

El defensor del Pueblo adjunto también hizo una fuerte crítica sobre la disposición que permite a las empresas “no formalizar el pago de multas y postergarlo”. Una de las empresas autorizadas a subir la tarifa, Edelap, fue multada por 200 millones por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) a raíz del apagón en la zona norte de La Plata y que afectó a miles de usuarios, durante varios días.

“El balance que hacemos de estos años es que no se respetó en ningún momento que los aumentos de tarifas no podían estar por encima de los ingresos de la población, basados en un criterio definido por la Corte Suprema que hablaba de la razonabilidad y aquí no ha habido ningún tipo de razonabilidad, siempre la tendencia ha sido favorecer los intereses de las empresas respecto de los intereses de los usuarios”, sentenció Martello.

Reclamo

El aumento, que regirá a partir del 1 de enero, es para los usuarios de las empresas Edelap, Edea, Eden, Edes y alrededor de 200 cooperativas encargadas de la distribución en la provincia de Buenos Aires. El gobernador electo Axel Kicillof se reunió este jueves con Vidal y le solicitó que dé marcha atrás con la medida que tendrá vigencia 20 días después de que asuma como mandatario provincial.