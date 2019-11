Lomas de Zamora: Piden donaciones para recuperar un club de barrio que se incendió

El Club Social y Deportivo Latino de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, sufrió un incendio que destruyó gran parte de la institución. El incidente se produjo a raíz de una falla eléctrica y actualmente se encuentra con todas las actividades suspendidas.

El lamentable hecho que arrasó con el club tuvo lugar el pasado 6 de noviembre y por el humo que se generó debió ser evacuado un jardín que se encuentra en las inmediaciones del lugar. En diálogo con Info Región, desde la comisión directiva del Club Latino advirtieron que luego del incendio “el edificio quedó debilitado” y ahora temen por la estructura del lugar.

De acuerdo a la comisión, son más de 200 chicos los que se vieron perjudicados por el dramático episodio y aunque no hubo heridos lamentaron que “hasta que el lugar no esté en condiciones los chicos no pueden estar en el club”. En este marco, apelaron a la solidaridad de la gente y solicitaron donaciones “de todo tipo” para re acondicionar el lugar “cuanto antes”.

“Ahora suspendimos los deportes y las meriendas pero el club de barrio es algo muy lindo, es una pasión y ahora los chicos no pueden disfrutarlo y las horas que antes pasaban ahí, ahora las pasan en la calle, por eso es muy importante re acondicionarlo”, remarcó Lucas Teran, integrante de la comisión del Club Latino.

La institución deportiva se encuentra ubicada en Baradero entre Nuñez de Arce y Gabriel Miro, Villa Fiorito, y es allí a donde pueden acercarse las donaciones, tanto de materiales como de alimentos e incluso para ofrecer mano de obra.

“El club nos necesita, toda ayuda sirve, ayudemos a reconstruir este hermoso espacio que contiene a nuestros pibes”, rogaron a través de un comunicado por redes sociales desde la Cooperativa Jóvenes en Progreso que se solidarizó con el club.