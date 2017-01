AÑO NUEVO

Pirotecnia, un desafío para seguir trabajando

Un llamado para evitar el uso de pirotecnia... las consecuencias pueden ser dramática.

Desde lesiones hasta perros perdidos son las tristes consecuencias del uso de pirotecnia. También hay familias que en lugar de celebrar, sufren las Fiestas.

Año tras año, cientos de familias deben lamentar las heridas sufridas por algún familiar, pero también hay quienes comienzan la búsqueda desesperada de sus mascotas porque escapan por el miedo. Quienes tienen TEA sufren los estruendos y pasan un muy mal momento, que se puede sumar a los incendios por la caída de globos pirotécnicos. Por todo esto, se renovó el llamado para evitar el uso de fuegos artificiales.



La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) dio una serie de precauciones para aquellas personas que decidieron celebrar con pirotecnia las Fiestas. De todos modos, el pedido fue que no se utilicen estos artefactos por las consecuencias que pueden provocar. “Los globos, principalmente, son un foco de ignición terrible con el que hay que tener mucho cuidado. La mayoría de casos de incendios producidos en las fiestas, el 80% son por los globos”, precisaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora. De hecho, en Navidad fueron varios los casos.



Ahora bien, más allá de las campañas, la comunidad sigue hacienda uso de estos artefactos y se pueden escuchar durante aún durante esta jornada los estruendos. ¿Qué hacer con las mascotas? Algunos de los consejos son no dejar a los animales solos en la vivienda; en caso de no poder estar con las mascotas, deben dejarlos en una habitación cerrada para que no puedan escapar por asustarse; no deben quedar atados ni en exteriores; debe quedar una radio o televisor prendido para aplacar los estruendos de afuera; deben tener identificación frente a la posibilidad de que escapen (con nombre del animal y el teléfono del dueño).



Para quienes tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA), pasar las Fiestas puede convertirse en un sufrimiento. Es que sufren de los estruendos y las sensaciones son terribles. “Como suelen ser una carga de estímulos muy alta, por el ruido o por las luces, los fuegos artificiales tiende a desorganizarlos un montón”, sostuvo la acompañante terapéutica Natalia Sánchez.



MDA de la Redacción de Info Región