El MTE se movilizará por los chicos y chicas del comedor “Cartoneritos”.

“Bajen las armas, acá sólo hay pibes comiendo”, es la consigna de la movilización anunciada para este martes a la Municipalidad de Lanús. Es jueves denunciaron “represión” de la Policía Local en el comedor y desde el Ejecutivo justificaron el accionar policial. Concejales pidieron la interpelación de Diego Kravetz.

La dramática situación vivida el jueves en el comedor comunitario del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Villa Caraza impulsó la convocatoria a una movilización a la Municipalidad de Lanús. Se realizará este martes y partirán a las 13 del comedor “Cartoneritos” y a las 14 pasarán por la estación ferroviaria local, anunciaron desde la organización.



“Hoy los pibes pueden comer en paz porque nunca bajaremos los brazos”, destacaron el viernes, cuando se alzaron voces en contra del accionar policial. “El martes saldremos a la calle para que lo de ayer no se repita, ni acá ni en ningún barrio humilde porque ´Si tocan a uno, tocan a todos´”, anunciaron.



La movilización, cuyo lema es "Bajen las armas, acá sólo hay pibes comiendo", es para repudiar los hechos y exigir justicia por los chicos y chicas que a diario asisten al comedor de Villa Caraza para garantizar al menos un plato de comida al día. La convocatoria es para este 4 de abril, partirán a las 13 del comedor y tienen previsto llegar a las 14 a la estación para luego protestar frente al Palacio Municipal.



La denuncia de “represión” por parte de la Policía Local tomó estado público el jueves por la noche y el viernes las voces de repudio comenzaron a escucharse y multiplicarse. También se expresaron desde la Municipalidad. El Gobierno local aseguró que “un delincuente que tiene pedido activo de captura por homicidio ingresó por la ventana al Comedor Comunitario ´Los Cartoneritos´” y justificó el accionar policial. “Al momento de producirse esta situación provocada por el delincuente, no había niños en el comedor”, aclararon.



Info Región consultó a profesionales del área de Niñez del propio Municipio y admitieron que estas situaciones son “frecuentes”. “Hay un acoso constante con los pibes, sobre todo en los barrios”, analizó una de las trabajadoras. “Los pibes vuelven golpeados de las comisarías y no se animan a denunciar. Esto se da en los barrios periféricos: Monte Chingolo, Villa Sapito y Villa Jardín”, alertó, al tiempo que denunció: “La gestión encuentra en la represión una solución a los problemas sociales persiguiendo a los pobres y sobre todo a los más pibes”.



Desde el MTE salieron al cruce de las expresiones oficiales: “Dicen que entraron buscando a alguien, pero no estaban persiguiendo a nadie. Se acercó una compañera del comedor (Judith, que cocina y asiste a los chicos) a pedirles si podían alejar el operativo de la puerta de la guardería porque, ante cualquier problema que surgiera en el operativo, como un tiroteo, iba a terminar lastimado algún pibe adentro del comedor”, relató a este medio Nicolás Caro Prefi, uno de los referentes del MTE. “La policía entró a reprimir al comedor. Se llevaron detenidos a dos pibes del comedor, un menor de 16 años y un adulto de 22 o 23, porque trataron de defender a los niños y a la señora”, apuntó.



El bloque del Frente para la Victoria (FpV) del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora presentó un proyecto para que el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, local baje al recinto a dar explicaciones sobre lo ocurrido en el comedor “Cartoneritos” de Villa Caraza. “Estamos preocupados y alarmados por la actitud que tuvieron los integrantes de la Policía Local”, manifestó el concejal Héctor Monter, quien impulsa la interpelación junto con Mariano García, Luciana Augustavicius, Jorge García, Gustavo Magnaghi y Aldana Damone.



