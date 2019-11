Senador de Cambiemos subrayó que en Bolivia “hubo un golpe de Estado”

“Consideramos que en Bolivia hubo un golpe de Estado, no hay dudas sobre eso. El mandato de Evo Morales era legítimo ya que fue electo hace cuatro años atrás de manera legítima por una amplia mayoría y fue interrumpido de manera diferente a lo que establece su Constitución. Solo el Congreso puede destituir un presidente y lo que pasó fue que intervinieron las fuerzas armadas”, remarcó el legislador en diálogo con Info Región.

Además, se refirió a la división en Cambiemos respecto al tema: “No entiendo a los que sostienen que no es un golpe. Lo nuestro no es un análisis ideológico, nuestro grupo de legisladores está muy lejos de ese frente de izquierda, pero eso no impide ver el problema de Bolivia con objetividad”.