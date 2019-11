Maradona dejó de ser el técnico de Gimnasia

Diego Maradona dejó de ser este martes el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, confirmó el presidente de la institución, Gabriel Pellegrino. La salida es por la falta de acuerdo para la unidad entre de las distintas agrupaciones que participarán de las elecciones del club.

“Maradona dejó de trabajar hoy, ya no es más el técnico de Gimnasia. Trabajaba en un esquema de unidad. Él dijo que está para sumar, no para dividir. Le encantaría seguir, pero quiere la unidad. No se dio”, confirmó Pellegrino en declaraciones radiales. Además, adelantó que Mariano Messera será el entrenador en el choque ante Arsenal por la fecha 14 de la Superliga.

Balance

Maradona estuvo como entrenador del Lobo apenas ocho partidos, en los que cosechó tres victorias y cinco derrotas. A falta de diez jornadas para el cierre de la Superliga, Gimnasia ocupa el antepenúltimo puesto del certamen (10 puntos) y el último en la tabla de promedios para el descenso, con un coeficiente de 1,015.

Diego había anunciado que dejaría el cargo si las agrupaciones políticas del club no alcanzaban la unidad y en una muestra de lealtad hacia Pellegrino.