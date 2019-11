“Hay equipos que no juegan a nada y están por encima nuestro”, la bronca de Stegman

Brown de Adrogué intensifica los movimientos de cara al cierre del primer semestre en la Zona B de la Primera Nacional, en el que visitará el lunes, desde las 21, a Quilmes. Los de Pablo Vico no tuvieron un buen semestre, por lo que les queda ganar para despedir el año con una sonrisa y esperar la continuidad del certamen en el 2020.

En ese sentido, desde el plantel lamentan la irregularidad en el juego, aunque apuntan al potencial del equipo para revertir la situación. “Te da bronca que equipos como Riestra y Defensores que no juegan a nada están por encima nuestro con mucho menos plantel. Con el grupo que tenemos y sabiendo nuestra propuesta, debemos estar más arriba”, expresó Alberto Stegman, en charla con Info Región.

Actualidad

El Tricolor viene de igualar sin goles en casa ante Defensores de Belgrano y ahora intentará sumar tres puntos para despedir el año. Lejos de las principales posiciones necesitan sumar para descontarle a los de arriba y tener otras expectativas en la segunda parte del torneo.

“Es una semana tranquila, durante el año no nos salieron las cosas pero estamos convencidos de lo que hacemos. Hace tres partidos que no perdemos, no fue un semestre ideal ni era lo que queríamos, asimismo buscamos enderezar el rumbo y cerrar el año de buena forma”, indicó Stegman.

En paralelo, fue autocrítico con lo realizado hasta el momento y le adjudicó la falta de resultados a “errores puntuales”. “Los partidos de Brown son muy cerrados y sufrimos una mala racha en la que en vez de convertir y sellar los partidos, nos llegaban y con un gol nos complicaban”, aseguró.

Más que complicado

El Cervecero atraviesa un momento negativo en el certamen. Desde la fecha 5 que no gana y acumula nueve encuentros sin cosechar tres puntos (cinco derrotas). Leonardo Lemos dejó su cargo y Maximiliano Serafinovich es el entrenador interino del equipo para cerrar el año en casa.

“Habían arrancado el torneo bien y arriba, después cayeron pero ahora tienen un cambio de técnico y eso es una motivación. Es un encuentro para disputar con los dientes apretados, en una cancha dura y difícil”, sentenció Stegman, en contacto con este medio.