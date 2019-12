“Todo jugador quiere lograr un ascenso”, subrayó Baldunciel

Temperley cerró un buen primer semestre con la clasificación a la Copa Argentina y a tres puntos de la cima de su zona. De cara al próximo año, el delantero Lucas Balduncial recalcó que “todo jugador quiere lograr un ascenso”, al dejar en claro el objetivo del Gasolero. “Pero para eso el camino es largo”, aclaró.

El Celeste dejó atrás su irregular comienzo en la Primera Nacional y cerró el año con aspiraciones de pelear en la cima de la tabla, junto a Atlanta, Platense y Estudiantes. Además, tras mantenerse en la cuarta posición con 25 unidades, logró clasificar al certamen federal del año próximo.

“En el balance no decimos que fue muy bueno, porque hubiéramos querido terminar primeros, con los otros tres equipos. Terminamos por puntos segundos, pero por posición en el Reducido, cuartos. Igual logramos clasificar a la Copa Argentina, que en la anterior Temperley quedó afuera, así que es muy positivo”, evaluó Baldunciel, en diálogo con Info Región.

El plantel quedó licenciado hasta el 3 de enero, cuando retomará los entrenamientos, con la posibilidad de llevar adelante una parte de su pretemporada en Tandil. “Para el año que viene, vamos a ir como ahora, fecha a fecha y cuando falte poquito para terminar el próximo semestre, ahí veremos para qué estamos”, anticipó el delantero.

Lo personal

Baldunciel llegó al equipo para reforzar el plantel en esta nueva edición de la Primera Nacional. “Con Cristian (Aldirico) me costó bastante entrar en sintonía con lo que proponía él y el juego, pero siempre me bancó y en cada partido me ponía, pero me costó”, admitió el delantero, sobre el ex director técnico del Celeste.

“A Walter (Perazzo) ya lo conocía, me puso en una posición de ida y vuelta por las bandas que a mí me gusta y por suerte terminé haciendo dos goles que los necesitaba. Si bien es más que positivo, no me conformo, lo único que pienso ahora es hacer una buena pretemporada, tratar de no lesionarme y siempre estar a disposición”, resaltó.

En ese marco, destacó además la idea de juego que llevó adelante el entrenador, durante la segunda mitad del semestre. “Nos exigió el tema de la presión, de quedar bien parados, de afilar las líneas y que los once jugadores que están en cancha no paren de correr un segundo para poder recuperar la pelota”, explicó Baldunciel y sentenció: “La pretemporada que va a venir ahora enero, nos va a venir muy bien para seguir con la idea de Walter”.