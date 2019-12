Depetri sobre la división de la oposición: “Tenemos que potenciar lo que nos une”

El ex candidato a intendente de Lanús sostuvo que la única forma de consolidar la unidad “era ganando” las elecciones.

El ex candidato a intendente de Lanús sostuvo que la única forma de consolidar la unidad “era ganando” las elecciones.

El subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Edgardo Depetri, ratificó que la oposición en el Concejo Deliberante de Lanús seguirá funcionando en interbloque y sostuvo que la única forma de consolidar la unidad “era ganando las elecciones”, aunque afirmó que hay que potenciar el trabajo a partir de los puntos en común para ejercer la mayoría en el Cuerpo.

“Diferencias dentro del espacio siempre va a haber, no vamos a rasgarnos las vestiduras ahora por la unidad cuando no pudimos hacerlo en el 2017 cuando encabecé la lista de concejales. La única manera de consolidar la unidad era ganando la intendencia municipal. Hoy hay disputas, reuniones, discusiones y vamos a funcionar en interbloque como hasta ahora, pero tenemos que potenciar lo que nos une para seguir construyendo un trabajo que nos potencie y nos permita también sostener esa mayoría de 13 concejales, la cual tenemos que ejercer”, afirmó el ex candidato a intendente.

“Terminando una etapa”

En cuanto a su salida del Concejo Deliberante, expresó ante la consulta de Info Región, que está “terminando una etapa”, pero aseguró que seguirá militando en Lanús, participando “de la discusión política del distrito”.

“Estoy trabajando fuerte con los compañeros del movimiento sindical, participé del debate de la presidencia del Concejo, voy a seguir caminando el distrito y me voy a poner a disposición de la militancia. También vamos a hacer la inauguración del Ateneo Néstor Kirchner, al que hay que hacerle unas refacciones, pero vamos a presentarlo oficialmente”, añadió.

El lugar de Depetri fue ocupado por la secretaria General de UPCN Lanús y Adjunta de la CGT regional Avellaneda-Lanús, Marcela Barberio, quien asumió la banca el pasado viernes. “Es una compañera del movimiento que ha estado muy comprometida con la campaña y que tiene un merecido reconocimiento tanto mío como de los compañeros. Es una persona de reconocida trayectoria, muy capaz, muy honesta y con mucho principio de solidaridad”, expresó y aclaró que la decisión de dejarle su lugar en el Cuerpo estaba determinada antes de la campaña.

Obras públicas

Por último, se refirió a su nuevo cargo dentro del Ministerio de Obras Públicas de la Nación que conduce Gabriel Katopodis, y afirmó que se encuentran “terminando el organigrama y completando el equipo de trabajo” y resaltó que ya se reunieron con intendentes, dirigentes sociales y con los empleados “que en estos cuatro años han sufrido las consecuencias del paso del macrismo”.

“El plan de obra lo anunció el presidente Alberto Fernández quien planteó un esquema donde la obra pública es fundamental y donde hay que asumir el trabajo de infraestructura con muchos proyectos vinculados a temas de grandes obras como puertos, vivienda, agua, cloacas y pavimento. Hay un plan integral y soy parte de ese proyecto trabajando y colaborando con el ministro que va ser el que va a definir los ejes centrales”, concluyó Depetri.