Asesinaron a un cajero en el robo al Banco Nación de Isidro Casanova

Un cajero de una sucursal del Banco Nación de la localidad bonaerense de Isidro Casanova fue asesinado este viernes de un balazo en la cabeza durante un robo cometido por un grupo comando armado con fusiles y ametralladoras que sustrajo un millón de pesos y 25.000 dólares y antes de huir se tiroteó con un policía de civil.

El hecho ocurrió en la sucursal del Banco Nación ubicada en la calle Roma 3271, de esa localidad del partido de La Matanza, minutos después del horario de apertura de la entidad y cuando más de una docena de personas, entre ellos jubilados y mujeres con niños en brazos, se hallaban aguardando ser atendidas.

El cajero asesinado fue identificado por el gremio de La Bancaria como Herman Chávez, de 32 años, quien recibió un balazo en la cabeza disparado a corta distancia por uno de los delincuentes mientras le exigía el dinero de las cajas de atención al público.

El hecho

Según las fuentes judiciales y policiales, todo comenzó cuando tres delincuentes, alguno de ellos con el rostro cubierto con una media de mujer y que portaban armas largas y pistolas, amenazaron a los empleados del mostrador de atención al público. Luego, de acuerdo a la versión que aportaron los testigos, todos los clientes se tiraron al piso y los asaltantes se dirigieron a las cajas y exigieron el dinero.

En ese momento, aparentemente uno de los cajeros pretendió alejarse y resistirse al robo y allí uno de los delincuentes lo ejecutó de un balazo en la cabeza, señalaron las fuentes judiciales a la agencia estatal Télam.

Ante esta situación los delincuentes se apoderaron de alrededor de un millón de pesos y 25 mil dólares y salieron corriendo, pero en la fuga se tirotearon con un efectivo de la Policía Federal que se hallaba casualmente realizando un trámite en el cajero automático.

La entidad bancaria cuenta con seguridad privada de la empresa Briefing Security, por lo que dos custodios sin armas se hallaban en la sucursal, uno de ellos en la garita de la planta baja y otro en la sala de cámaras de seguridad, en la planta alta, aunque ninguno de ellos pudo intervenir.

Fuentes de la investigación aseguraron que en el tiroteo con el policía, uno de los delincuentes resultó herido, a pesar de lo cual logró subirse con sus cómplices a un auto Renault Fluence color gris, en el que huyeron con al menos uno o dos delincuentes que actuaron de campana.

Según los investigadores, ese Fluence gris fue hallado minutos más tarde en Pujol y Segundo Sombra, a pocas cuadras del banco, donde se cree que los delincuentes abordaron un Volskwagen Suran, en el que continuaron la huida.

Los pesquisas establecieron que el Fluence había sido robado el miércoles último en jurisdicción del partido de Lanús, en el sur del conurbano.

El hecho es investigado por la fiscalía federal 3 de Morón, actualmente subrogada por la fiscal Mariela Labozzetta, y por el juez federal Jorge Rodríguez, ya que por ser un Banco Nación, interviene la justicia federal.

Paro

La Asociación Bancaria anunció un paro nacional el lunes para exigir más seguridad tras el asesinato de Chávez. La medida de fuerza se llevará a cabo durante las dos primeras horas de atención al público.

“La bancaria ha decidido una medida de fuerza para el día lunes, algunos podrán estar de acuerdo o no, respetamos la opinión de todos. Pero nosotros los bancarios tenemos un muerto, su familia y sus amigos tienen un ser querido que ya no está y no queremos que la desidia burocrática cobre nuevas víctimas Por eso señalamos errores y falencias en materia de seguridad bancaria y exigimos el cambio de las normativas del BCRA como lo venimos haciendo desde que desregularon la seguridad en las entidades bancarias”, expresó el titular del gremio, Sergio Palazzo.