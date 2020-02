Lanús logró un importante triunfo en su estreno de Copa Sudamericana

Lanús venció este miércoles 3-0 a Universidad Católica de Ecuador, en un compromiso disputado en el Néstor Díaz Pérez, por la primera fase de la Copa Sudamericana. Con esta diferencia, el 26 de febrero definirán el pasaje a la siguiente ronda en Quito.

Los tantos para los conducidos por Luis Zubeldía los anotaron Lautaro Acosta y Nicolás Orsini, quien ingresó en el complemento y tuvo el gran aporte de dos gritos para su equipo.

El partido

Lanús fue muy superior a su rival desde el pitido del árbitro Eber Aquino. Cumplidos 2 minutos en el reloj, ya el equipo local generó dos situaciones claras de gol, pero la falta de contundencia le jugó una mala pasada a los de Zubeldía.

El equipo ecuatoriano pasó muy pocas veces la mitad del terreno. El Granate fue dueño de las acciones y no tuvo inconvenientes en la generación de fútbol, no así con la eficacia de cara al arco. Marcelino Moreno fue de lo mejor, con constantes desbordes, pero José Sand, raramente errático en los últimos metros, no pudo capitalizar acciones.

Parados en el complemento Lanús no tardó en forzar la ruptura del cero. Carlos Auzqui, a los 52, rompió por el costado derecho, quedó en diagonal al arco y envió el centro atrás para que definiera a la red sin interposición Acosta.

El desarrollo no varió en el tramo final del encuentro. Los de Cabrero y Guidi fueron dominadores del terreno y la pelota. Entre lo más destacado del segmento se encontró el debut oficial con la camiseta granate de Fernando Belluschi, experimentado volante que ingresó por Matías Esquivel a 20 del cierre.

Pero no todo quedó allí, es que Orsini ingresó al campo inspirado y estiró la ventaja. El ex Sarmiento de Junín ingresó a los 74 y convirtió un minuto más tarde. La jugada comenzó en el costado derecho con un centro, Acosta la peinó en el primero y por atrás definió de volea el delantero.

Para decorar el marcador y agrandar una ventaja importante pensando en el partido de vuelta, Orsini volvió a aparecer de cabeza gracias a una segunda jugada en el área luego de un centro a pelota parada de Belluschi. De esa forma, los de Zubeldía cerraron una importante victoria.

Lo que viene

El Granate volverá al ámbito doméstico el domingo, desde las 19:40, cuando asuma la fecha 20 al recibir a Newell´s en La Fortaleza. Los de Zubeldía continúan prendidos en la pelea, aunque no pueden dejar pasar una nueva oportunidad si pretenden quedarse con el título.

Por otra parte, la vuelta ante el elenco ecuatoriano está programada para el 26 de febrero en Quito. Allí buscarán sellar su pasaje a la siguiente ronda y continuar con el sueño de estar en los primeros planos del ámbito internacional.