Lanús arranca su sueño en la Copa Sudamericana

Lanús volverá a dar el presente en el ámbito internacional. Este miércoles, desde las 19:15, el Granate disputará la primera fase de la Copa Sudamericana cuando se mida ante Universidad Católica de Ecuador.

En el Néstor Díaz Pérez, el equipo de Luis Zubeldía buscará comenzar con el pie derecho el certamen y conseguir una buena ventaja de cara al partido de vuelta que se disputará el 26 del corriente mes en el Estadio Olímpico Atahualpa.

“Es muy importante mantener el cero, aunque no significa que sea determinante. Es un condimento que pesa pero siempre es fundamental ganar. El primer objetivo siempre es ganar, no podemos pensar que acá se cerrará la serie: Son 180 minutos”, evaluó el entrenador.

Como llega

Los conducidos por Zubeldía comenzaron el año soñando con pelear hasta el final en el campeonato de la Superliga, asimismo algunos resultados adversos (regresaron a la actividad con derrota ante Aldosivi) los relegaron en la tabla y ahora se encuentran a seis del líder River, con cuatro fechas por disputarse.

En cuanto al último partido, los de Cabrero y Guidi vienen de igualar sin goles ante Argentinos Juniors, en un cruce entre instituciones protagonistas del torneo local. La parda complicó a ambos, aunque Lanús aun sueña mientras le den las matemáticas.

Ahora, con un nuevo frente abierto, intentarán hacer un buen papel y quedarse con el certamen continental como en el 2013 de la mano de Guillermo Barros Schelotto, además de regresar a los primeros planos internacionales, luego de la final de la Copa Libertadores en el 2017, en la que cayeron con Gremio de Porto Alegre.

En consecuencia, el entrenador del Granate opinó: “Es un placer competir en la Sudamericana, que ya fue obtenida por el club. Cuando la institución vuelve a participar en ella la responsabilidad es grande. Tampoco debemos olvidarnos del torneo local”.

Sobre el once que pondría el entrenador en cancha no sería muy distinto al que enfrentó al Bicho en La Paternal. La duda pasan por el costado izquierdo, si estará Matías Esquivel o Lucas Vera en la zona de volantes. Por otra parte, el ex Racing confirmó a Guillermo Burdisso en lugar de Lautaro Valenti.

La visita

El elenco conducido por Santiago Escobar intentará sacar un buen resultado en Cabrero y Guidi para disputar el cruce definitivo en casa con otra comodidad.

Sobre el equipo, el cuerpo técnico no podrá contar con todo su plantel ya que cuenta con dos bajas que son las de Kevin Minda y Guillermo de los Santos, ambos suspendidos por lo que llega con una defensa diezmada.