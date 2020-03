Una leyenda de AC/DC se presenta en Adrogué

La Región se viste de gala para recibir a uno de los pioneros de una de las bandas de hard rock más importantes de la historia: Dave Evans, cantante original de AC/DC, se presentará este viernes en La Maja, Adrogué.

“Significa mucho para mi estar en Argentina. Vine en varias oportunidades y el público realmente rockea con mi música y con las canciones de AC/DC que también interpreto. Hice tantos amigos cercanos aquí, a quienes amo como a mi propia familia, y he disfrutado aprendiendo de su historia y también de la cultura argentina. Me siento muy a gusto en su país”, sostuvo Evans, en diálogo con Info Región.

Su historia

El artista nació el 20 de julio de 1953 en North Queensland, Australia. A los 17 años, se mudó a Sidney, donde conoció a Malcolm y Angus Young, Colin Burgess y Larry Van Kriedt, y formaron AC/DC. Evans fue el vocalista original.

“Es muy especial ser parte de la historia mundial del rock luego de ser impulsor de una de las bandas más importantes que se han visto”, afirmó al respecto. El primer concierto de AC/DC fue en el Cheequers Nightclub de Sídney en 1973, donde la banda presentó en vivo su primer single ‘Can I Sit Next To You Girl / Rocking in The Parlour‘, con el cantante sobre el escenario.

Poco después, por diversos problemas con los hermanos Young, el cantante dejó la banda y comenzó su carrera -a la que define como “increíblemente larga y exitosa-, realizando apariciones en otros grupos, como Rabbit y Dave Evans and Thunder Down Under, y como solista.

La actualidad

“Es sorprendente que ahora esté más ocupado que nunca con tantas giras y grabaciones en todo el mundo. Es realmente fantástico”, afirmó Evans. El artista, de 67 años, realizó un álbum en vivo tras una gira por Latinoamérica. “Estoy dándole los últimos retoques”, contó.

El disco será presentado en una gira, El Maestro Rock Tour, que se llevará a cabo a lo largo del 2020 en América Latina. “Escribí una canción junto al talentoso guitarrista y compositor, Bad Boy Troy Tripton. Estoy contento por lo que hemos logrado”, admitió.

Respecto a su llegada a la Región, Evans sostuvo que va “de ensayo a ensayo” preparándose para el show de este viernes en La Maja. “Respeto mucho a mi público y su esfuerzo por llegar a los espectáculos para disfrutar de mi música y mi actuación”, comentó.

“Este es uno de los primeros puntos de mi gira por todo el continente y será genial rockear las nuevas canciones que tengo en el set y dar un gran show para la gente”, concluyó el cantante, en charla con este medio.