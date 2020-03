AUH: Inconvenientes con el cobro del bono extraordinario

Muchos vecinos aseguran no pudieron cobrar porque el dinero no estaba depositado y otros alertan sobre un monto inferior al anunciado. "Esta situación es desesperante", advierten.

Muchos vecinos aseguran no pudieron cobrar porque el dinero no estaba depositado y otros alertan sobre un monto inferior al anunciado. "Esta situación es desesperante", advierten.

El viernes pasado comenzó el pago del bono extraordinario de 3100 pesos para aquellos que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos vecinos de la Región aseguran haber percibido menos dinero del indicado.

“Tengo muchos conocidos que están en la misma situación; es decir, recibieron menos de 3100 pesos o ni siquiera cobraron”, aseguró una vecina a Info Región.

El panorama en González Catán no es muy diferente. “Hay gente que ni siquiera sabe que cobró y el poco que se dio cuenta no sabe cómo reclamar ya que nadie de Anses te atiende y hay una incógnita ¿el faltante en manos de quien quedó?”, explicó un vecino de la zona. Además cuentan con los tickets como respaldo en los que “figura” que recibieron 2500 pesos.

El objetivo del bono por parte del Gobierno es atenuar la situación que se vive en este contexto de pandemia en los hogares más vulnerables. Es por eso que el 13 de marzo se había oficializado un aumento del 46%, pese a que aún no regía la cuarentena obligatoria, para “paliar las contigencias primarias de los sectores más vulnerables”.

El viernes se amontonaron miles de personas en los cajeros del país, y de la Región, para poder acceder a ese dinero. Aunque no todos los vecinos pudieron recibir el total del dinero. “No entiendo el motivo y no sé el por qué de esta situación. Estamos interesados en saber qué es lo que pasa porque esa plata se necesita mucho y esta situación es desesperante”, advirtió la vecina a este medio. “Por suerte lo pude cobrar ya que a mí me habían pagado una parte y ayer fui y estaba la parte que faltaba”, contó.

Muchos beneficiarios denunciaron haber cobrado 2500 y 2600 pesos, una suma inferior a la anunciada. En otros casos, el dinero no estaba depositado. Esta situación es alarmante por dos factores: por un lado, las familias más vulnerables contaban con un ingreso que no llega; y por otro lado, obliga a las personas a movilizarse en más de una ocasión para saber si el dinero está o no.

Además, el viernes se abonará el Ingreso Familiar de Emergencia para los beneficiarios de la AUH y por Embarazo (mientras que monotributistas y autónomos deberán esperar a mediados de abril). Todo indica que el viernes y el fin de semana, los cajeros se verán nuevamente colapsados por la cantidad de gente que se agolpará para cobrar ese monto. Anses contempla un universo de cuatro millones de personas.