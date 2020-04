Corado, en cuarentena en Italia: “Lo que más preocupa es el post coronavirus”

Gastón Corado fue uno de los principales actores en el ascenso del 2015 con Talleres de Remedios de Escalada a la Primera B. Luego su carrera lo llevó al ascenso italiano y hoy vive una realidad complicada en Caserta (viste la camiseta del Casertana en la Serie C) ya que cumple con la cuarentena obligatoria en uno de los países más afectados por el coronavirus.

El goleador llegó al mes en confinamiento y espera que todo se solucione rápidamente, aunque teme por la situación económica una vez atravesada la problemática a nivel mundial.

“Lo que más me preocupa es el post coronavirus. No se sabe muy bien que va a pasar con el fútbol, ni con los sueldos. Se baraja la posibilidad de que intervenga el Estado con un aporte, aunque no se puede proyectar nada con estas circunstancias”, evaluó en contacto con Info Región. En paralelo, deseó que “para finales de abril el panorama sea más claro”.

Incertidumbre

Si bien el avance del coronavirus y la dificultad para contrarrestarlo con los sistemas de salud habituales hoy se lleva todas las miradas, a partir de la cuarentena la economía a nivel mundial tendrá un quiebre en todas las fases sociales.

El fútbol no está alejado de esa realidad, por lo que desde el ascenso italiano Corado intenta mantener la tranquilidad y vivir el día a día. “Trato de cumplir con la cuarentena y esperar porque no hay otra solución. Se especula mucho con la reprogramación del torneo, cambio de formato, pero no hay nada definido, hoy me preocupa mucho más eso que concretamente lo que pasa con la salud ya que estamos tomando muchos recaudos”, explicó el delantero.

Por otra parte celebró pasar la cuarentena acompañado de su esposa e hija y continuó: “Me dan más tranquilidad porque si estuviera solo no sé cómo lo viviría. Bancarse la cuarentena solo y lejos de los seres queridos es complicado. En mi caso trato de que estemos juntos y disfrutar del crecimiento de la nena, cosa que uno no se da cuenta que pierde cuando trabajas todos los días”.

El posible regreso

Luego de su exitoso paso por el Tallarín donde fue goleador en la gesta del equipo de Cristian Aldirico, Corado saltó al fútbol europeo y se mantuvo allí estos años. El Casertana hoy es su casa, aunque no descarta un posible regreso en un futuro.

“Sinceramente ganas de volver a Temperley o Talleres siempre tuve. Es un conjunto de cosas que me hacen decidirme. Hay muchas cosas que tengo en Italia que no las tengo allá, pero también pasa al revés. Tuve la chance de volver con Aldirico en Temperley, pero mi idea era seguir en Europa”, sentenció el atacante.