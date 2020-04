Crecen las posibilidades de un fútbol sin público hasta 2021

Todas las esferas sociales se vieron afectadas ante la pandemia y el avance del coronavirus. La cuarentena obligatoria en mayor o menor medida, modificó la cotidianeidad y el deporte no está ajeno. En Argentina la vuelta del fútbol parece estar lejos, por lo que desde el Ministerio de Deporte y Turismo barajan distintas variantes tanto económicas como deportivas.

En el caso de un hipotético regreso a la actividad oficial, Matías Lammens reconoció que no divisa cercana la chance de jugar los partidos con la presencia de público de ningún tipo.

“El fútbol con público va a tardar un tiempo. No me lo imagino ni para junio ni para julio. La Liga alemana de fútbol anunció que hasta el 30 de agosto por lo menos no habrá público. No sé si hasta el año que viene, por lo menos hasta fin de año, seguro”, indicó el ex mandatario de San Lorenzo.

Actualidad

Las hipótesis son muchas más que las certezas en este escenario. La cuarentena se extenderá mínimamente hasta el 26 del corriente mes, pero se piensa que la misma será más extensa y atrapará a mayo inclusive.

Mientras los planteles continúan con los entrenamientos y las instituciones aguardan por novedades respecto a la continuidad de los campeonatos. “Es muy difícil dar un pronóstico preciso o certero. El jueves (pasado), hablé con el presidente de la Liga española de fútbol (Javier Gómez Molina). Ellos van a promover la vuelta a los entrenamientos con un protocolo sanitario exigente”, explicó Lammens.

En ese contexto agregó: “Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo muy estricto, que puedan volver los entrenamientos, los partidos, pero para hablar de público todavía falta mucho”.

Economía institucional

Se sabe que la pausa en el calendario afectó los ingresos de los clubes. El pago de salarios es el principal problema para las instituciones que, hoy, ven complicada su subsistencia sin la ayuda del Estado.

Una de las variantes fue una línea de créditos REPRO, asimismo se esperan confirmaciones sobre inscriptos y condiciones. “En el comienzo de la semana vamos a tener el total de clubes que se inscribieron en el programa, tengo entendido que son muchísimos. Abrimos una línea especial de asistencia en el Ministerio para que puedan cumplir con los requisitos”, sentenció Lammens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación.