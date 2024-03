Con Garnacho de titular, la Selección Argentina enfrenta a Costa Rica en el último partido de la gira

La Selección Argentina jugará esta noche desde las 23:50 (hora argentina) ante Costa Rica, en el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum, de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, en el último partido amistoso de cara a la Copa América 2024.

Lionel Scaloni informó el 11 y hubo varias sorpresas. Una de ellas fue la inclusión de Walter Benítez en el arco de la albiceleste y la otra es el esperado debut de titular de Alejandro Garnacho, el delantero español nacionalizado argentino que promete un gran futuro con la selección.

La televisación estará a cargo de Tyc Sports y la Tv Pública y la transmisión comenzará cerca de las 23 para vivir la previa. Por otro lado, los campeones del mundo modelarán la nueva camiseta suplente que sacó la marca de las tres tiras en la semana pasada.

Además, en los útlimas horas el DT campeón del mundo respaldó a Ángel Di María, quién sufrió amenazas con a su familia en Rosario: “Hablé con él y va a jugar. Va a ser titular, así que en cuanto al juego no cambió nada. Está tranquilo, lo vi bien y sabe que tiene todo el apoyo de nosotros para lo que necesite”.

En esa línea, el técnico añadió:“Lo más importante es que juegue, que es lo que lo va a distender un poco. Hablé otras cosas con él que me las guardo para mí”.

La familia de “Fideo” recibió una amenaza en el ingreso al country Funes Hills Miraflores, en medio de la ola de hechos de violencia que se vive en Rosario.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, rezaba el mensaje intimidatorio.

Probables formaciones de Argentina y Costa Rica

Argentina: Walter Benítez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; Ángel Di María, Alejandro Garnacho y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Keylor Navas; Pablo Arboine, Fernán Faerron, Julio Cascante, Haxzel Quirós; Alexis Gamboa; Orlando Galo, Alejandro Bran, Joel Campbell; Anthony Contreras y Warren Madrigal. DT: Gustavo Alfaro.