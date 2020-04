“Me gustaría estar en la Selección”, admitió Arboleda

Mientras sigue la cuarentena obligatoria, Banfield mantiene contacto con los simpatizantes mediante vivos en Instagram. En esta oportunidad le tocó al arquero colombiano, Mauricio Arboleda, quien contó cómo llegó al Taladro y sus metas profesionales. El jugador, en 2019, extendió su vínculo hasta 2022 con la institución.

En este contexto indicó: “Me gustaría entrar en la Selección, si estoy bien en Banfield también puedo estar allá. Es muy lindo ser parte de ese grupo, junto con (Radamel) Falcao y con James (Rodríguez), que son muy lindas personas. Pero más allá de eso, primero siempre trato de estar bien en mi equipo, pero estas decisiones no dependen de mí, sino de la forma en que juego, por eso prefiero disfrutar el día a día”.

Sobre cómo desembarcó en el Taladro, el arquero cafetero contó que “nunca soñó con jugar en Argentina y fue algo que surgió”. “Estaba en Bogotá entrenado con un equipo de allí para irme a Deportivo Calí cuando me llama un representante diciendo que tengo la posibilidad de ir a Argentina. Me nombro River, Vélez, Rafaela, Gimnasia, Lanús y Banfield, yo no conocía a ninguno, salvo River”.

“Por eso hablé con mi tío y le explique la situación y ahí fue cuando me dijo que en Banfield están buscando jugadores para la reserva, que James Rodríguez jugó allí y era una buena oportunidad para mí. Por eso al final me quede aquí”, añadió.

En paralelo, recordó su buen debut en Banfield contra River el 20 de marzo de 2016, donde admitió que no caía “que estaba en la cancha” hasta que luego trató de “pararse en el elenco y dar lo mejor”.

Incertidumbre

Todavía no se sabe la fecha exacta en la cual la pelota volverá a rodar en las canchas a partir de la incertidumbre que genera el avance del coronavirus. A partir de ello cada uno de los integrantes del plantel entrena en sus casas con las rutinas dadas por el preparador físico.

“Es medio complicado entrenar porque soy consciente de que no es lo mismo que ejercitarse en la cancha. Además vivo en un departamento y no se puede hacer mucho ruido por los vecinos, si salto incomodo al que está abajo”, consideró

Por último, en torno al tránsito por la cuarentena, el arquero explicó: “Estoy aprovechando todo lo que pueda hacer en casa, miro Netflix, juego al póker, dominó y actualmente estoy con mi señora y un amigo”.

Además comentó que tiene parte de su familia que vive en el exterior ya que cuenta con “una hermana en Italia y la abuela en Colombia”. “Están todos bien y haciendo la cuarentena”, concluyó.