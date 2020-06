Para Molina, “es una ayuda” la posibilidad de extender contratos por seis meses

El delantero de Brown de Adrogué Tomás Molina valoró el acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados ( FAA) que otorga la posibilidad de extender los contratos por seis meses al considerar que “es una ayuda para los jugadores”.

“Si bien no hay obligatoriedad, es una posibilidad que se les da a los jugadores para firmar un contrato por seis meses. Es una ayuda”, resaltó en diálogo con Info Región.

El atacante admitió las complicaciones de no renovar los vínculos de manera automática al asegurar que “sería complicado ya que se quedarían sin trabajo y está difícil la situación en el país. Además no se sabe si arrancará o no el fútbol y puede que haya clubes que no quieran contratar a los jugadores”.

Además, planteó que en este panorama se podrían bajar los sueldos. “Ahora se está cobrando una parte. Cuando jugábamos el torneo, el club siempre nos pagó al día, todos los 15 de cada mes, ahora la situación es otra pero es entendible lo que está pasando”, evaluó.

Molina señaló que en el Tricolor “hay buena relación con los dirigentes”. “Los que se comunican con ellos son los capitanes y confiamos en lo que hacen. Obviamente que a veces hay desacuerdos con el tema salarial pero siempre tratan de buscar una solución”, añadió.

La vuelta

Desde lo futbolístico, el delantero admitió que “será complicado” la vuelta. “Todavía entrenamos en nuestras casas y muchos jugadores no pueden ejercitarse bien. Llevamos más de dos meses y se siente lo físico, esto afecta en la velocidad y ritmo de juego, por eso costará un par de partidos para adaptarnos”, aseguró