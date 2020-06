Lanús: Vecinos denuncian que el agua sale turbia

Vecinos de Remedios de Escalada, en Lanús, expresaron su preocupación porque durante “los últimos días” el agua corriente “sale amarronada y con olor a podrido”. En este marco, denunciaron que desde AySA “no dan ninguna respuesta y la línea de atención da como si estuviera desconectada”. Info Región intentó comunicarse pero tampoco obtuvo respuesta.

Elizabeth Rosasqui es vecina de Remedios de Escalada y aseguró que en su casa “y en toda la zona hay, un problema muy grande con el agua”. “Desde hace unos días el agua sale de esta manera, amarronada, sucia, con olor a podrido, intenté comunicarme telefónicamente con la empresa pero no hubo manera”, apuntó.

De acuerdo con el relato de la mujer “hay días en los que hay que dejar correr el agua por el olor a podrido que tiene y otras por el olor a cloro”, sin embargo reclamó que en todas las ocasiones que intentó contactarse con la empresa AySA, no le dieron ninguna respuesta.

“Ellos nunca dan una respuesta, la línea de atención telefónica da como si estuviera desconectada, lo único que conseguí fue contactarme por facebook, pero lo único que me respondieron fue si ya se había solucionado el problema y eso no me interesa, si no que me informen que es lo que ocurre para saber si el agua es potable o si debemos comprar agua mineral”, sostuvo indignada la vecina de Lanús, en diálogo con Info Región.

Los reclamos de la vecina hacia la empresa se remontan a los meses de verano en los que aseguró que “el agua se cortaba a diario y podían pasar hasta cinco días sin tener servicio y después no había descuentos en las facturas”. En ese entonces, tampoco obtuvo una respuesta por parte de la empresa.

Cabe destacar que desde este medio se llamó en reiteradas ocasiones al servicio de atención telefónico de la empresa, pero en todas las oportunidades la línea permaneció con tono de ocupado y automáticamente se cortaron las llamadas.