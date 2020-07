Alarma por un eventual brote de Covid-19 en el barrio La Pampa de Lanús

Vecinos piden aislamiento barrial. Desde el Municipio aclararon que "no hay necesidad de tomar una medida más extrema".

Vecinos del barrio La Pampa en Lanús expresaron su preocupación por el crecimiento de casos de Covid-19. “En una semana hubo 10 casos y en total ya son 15 o más” advirtieron a Info Región. Solicitan la presencia del Estado y plantean la posibilidad de cerrar el barrio. Desde el Municipio de Lanús aseguraron que ya están en marcha los operativos de relevamiento pero aclararon que “por el momento, no se tomarán medidas más extremas”.

La semana pasada los vecinos de barrio La Pampa se manifestaron en la avenida Remedios de Escalada para exigirle al Municipio “que se haga cargo de la situación, que entre al barrio y haga los testeos”, comentó Facundo Rigotti, vecino del barrio.

Facundo explicó que temen que los contagios se vuelvan masivos porque “el barrio es chico”. “En una semana hubo 10 casos y en total ya son 15 o más” los infectados, apuntó. “Con otros nueve vecinos, vamos por las casas pidiendo lavandina y detergente y desinfectamos la zona por el bien de nuestras familias, pero este trabajo lo tiene que hacer el Municipio, no nosotros”, reprochó.

En tanto, Facundo sostuvo que el reclamo de todos los vecinos es que “aunque sea se cierre y se aisle el barrio”. “Queremos que nos cierren el barrio 15 días para que el contagio se termine por lo menos acá. El Municipio estuvo en Villa jardín y acá vino sólo después de la protesta y sólo se ocupó de algunas casas ¿Por qué? ¿No pertenece a Lanús el barrio La Pampa?”, se preguntó.

Desde el Municipio de Lanús aseguraron que ya fueron al barrio y le darán continuidad a los operativo la semana próxima. “Estamos realizando un operativo de relevamiento, casa por casa y solo se aplica testeo cuando es necesario, no se testea a todo el mundo porque así lo indican los protocolos de provincia y de nación”, explicaron desde la Comuna.

En cuanto al pedido de los vecinos para cerrar el barrio, desde el gobierno municipal aseguraron que en Lanús “no han habido brotes” y quelos casos que hay “están debidamente identificados, al igual que sus contactos estrechos”. Indicaron que el barrio no se va a cerrar porque eso sucede “cuando hay un brote de más de 300 casos como pasó en Villa Azul y eso hoy por hoy, no ocurre por lo que no hay necesidad de tomar una medida más extrema”.