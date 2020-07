En Talleres avanzan con la renovación de Romero

El defensor de Talleres de Remedios de Escalada Patricio Romero confirmó que está en negociaciones con la dirigencia para continuar en el club y es optimista en poder lograr un acuerdo.

“Me dijeron que querían renovarme”, aseguró a Info Región aunque luego estimó que la firma del contrato dependerá “de cuando arrancará el campeonato”. “Hasta ahora no hay nada cierto, además hay que ver el tema económico porque si no hay fútbol, los ingresos no serán los mismos”, indicó.

No obstante, valoró el aporte de la AFA para quienes se queden sin club al subrayar que “es bueno, quizás no es un sueldo muy alto, pero es una moneda que viene muy bien y no deja tirado a los jugadores”. “Es un tema muy difícil, se tornará muy complicado conseguir club”, evaluó.

Por último, se refirió a la incertidumbre en torno al regreso de los entrenamientos. “Espero que se puede volver lo antes posible aunque estábamos en Fase 3 y ahora volvimos para atrás. Nosotros necesitamos entrenar y volver al ritmo que teníamos”, sentenció.