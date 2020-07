Avellaneda: se confirmó el segundo caso de Covid-19 en Maxi Pack

La empresa Maxipack de Avellaneda, que fabrica cajas de cartón corrugado, confirmó el segundo caso de Covid-19 positivo en un empleado de la empresa. Fueron aislados tres contactos estrechos. Trabajadores denuncian que “los protocolos sanitarios no se cumplieron correctamente”, pero la empresa lo desmiente.

Según relataron los trabajadores, en diálogo con Info Región, la persona que resultó positiva de coronavirus “presentó síntomas el martes 23 de junio” y aunque fue aislado “el grupo de contactos estrechos continuó trabajando”. El caso sospechoso se confirmó el 1 de julio y fue ese día cuando se llevó a cabo el aislamiento de tres compañeros considerados de contacto estrecho.

El comunicado de la empresa, con fecha de 1 de julio, indica que el trabajador que se desempeña en la impresora TCY fue hisopad y dio positivo de Covid-19, por lo cual aislaron a otros tres hombres que trabajaban con él. “El martes pasado mi compañero presentó síntomas y lo aislaron, este miércoles se le confirmó el coronavirus y recién ahí aislaron a sus tres compañeros cercanos, pero pasó más de una semana, y ahora dos de ellos tienen síntomas”, relató uno de los trabajadores de la empresa, que prefirió preservar su identidad.

En este marco, empleados de Maxi Pack consideraron que “el protocolo no se aplicó correctamente” porque los contactos estrechos no fueron aislados en el momento en que el trabajador infectado presentó los síntomas. “Creemos que el protocolo ahí no se aplicó correctamente, esa es la pelea que tenemos nosotros, además uno de los compañeros que hoy tiene síntomas es una persona de más de 60 años, otro protocolo que no se respetó porque no le quisieron otorgar la licencia por factor de riesgo” advirtieron.

En tanto, desde el área de Recursos Humanos habían manifestado en otra ocasión que la planta funciona “con mucha menos gente por el tema de los licenciados”. “Hemos respetado a aquellas personas que se encuentran licenciadas por el decreto y exceptuadas y se están cumpliendo todos los protocolos. La empresa está trabajando normalmente, con mucha menos gente y con protocolos avalados por la provincia y el Municipio”, apuntaron.

Incluso, el comunicado que confirma el caso señala que las plantas 1 y 2 son sanitizadas todos los domingos por la empresa Ciudad Tanque SRL. “Solicitamos a todos la máxima responsabilidad en el cumplimiento de las normas dentro y fuera del establecimiento”, señala el texto.