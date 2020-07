9 de julio de 1816

“En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán a nueve días del mes de julio de mil ochocientos diez y seis,… fueron preguntados ¿Si quieren que las provincias de la Unión fuese una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? …declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli, y.”y de toda otra dominación extranjera.”

Acta de la independencia en español y traducida al aymará

Era un martes y se consumaba un milagro de esos que sólo pasan en el fin del mundo: un congreso imposible declaraba que se alzaba “una nueva y poderosa nación”.



Nadie había apostado un maravedí y, sin embargo, lo hicieron: viajar de Buenos Aires tardaba un mes, desde Mendoza, dos. Y eso sin contar que un caudillo se alzara y te cambiara el mapa. Del fuego insurgente de 1810, apenas resistía el Plata pobre y dividido.

Sin embargo fueron y llegaron, coronados con un rosario de derrotas en el norte, con las bayonetas realistas listas para una nueva invasión, con una flota que se aprestaba a zarpar desde España, con Artigas bramando por la libertad de los pueblos, Portugal mirando el Paraná como nuevo limes, con los doctores y tenderos porteños mirando quimeras y el gauchaje, los indios y los negros poniendo su sangre.

33 diputados elegidos por sus ciudades y pueblos se reunieron en la ‘casita’ canónica de las láminas escolares. Todos divididos. Entre monárquicos y republicanos. Entre los que querían un inca en el trono y los que anhelaban un príncipe europeo. Los republicanos entre unitarios y federales.

Las láminas casi hagiográficas de Anteojito y Billiken nos hablan de diputados de lugares tan ajenos como Chichas, Charcas y Mizque -y para colmo Chichas es Tupiza, mientras que Sucre, La Plata, Chuquisaca y Charcas son la misma ciudad- y se destacan ausencias tan cercanas como Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, para no hablar de la Banda Oriental.

La cosa, justo es decirlo, se hizo a la argentina -o a la sudamericana- algunos diputados fueron electos por ‘unanimidad de uno’, otros actuaron por libre, las actas y documentos del congreso fueron desprolijamente saqueados, el acta original de la independencia se perdió, la declaración fue enmendada en una picardía que buscaba evitar una avivada y ningún país reconoció a la nueva patria que siquiera tenía un nombre unánime. Hubo que esperar que los corsarios de Bouchard instaran al rey hawaiano Kameha Meha a que sea el primero en hacerlo en 1818.



El 9 de Julio siempre fue una suerte de hermano menor del 25 de Mayo, ya Bernardino Rivadavia había decretado que sólo se celebren ambas en mayo porque tener dos fiestas acarreaba “perjuicios de consideración al comercio e industria”.

“En lo sucesivo el 9 de julio será reputado como festivo de ambos preceptos, del mismo modo que el 25 de mayo; y se celebrará en aquel misa solemne con Te-Deum….se iluminará la ciudad, la Casa de Gobierno y demás edificios públicos, haciéndose tres salvas en la Fortaleza y buques del Estado, según costumbre”, corrigió Juan Manuel de Rosas en 1835.

Los congresales

Curas, muchos curas, bastantes abogados, algunos militares y un médico. Muchos estudiaron en el Monserrat cordobés, Chuquisaca o la chilena San Felipe. Casi todos conocieron exilio y cárcel. Uno murió degollado, otro lanceado y uno encadenado en Jamaica. De alguno ignoramos dónde falleció.

Hubo descendientes de reyes y nobles y otros de panaderos. Casi todos se empobrecieron. Todos tienen un calle palermitana que los recuerda.

Acá les contamos, como podemos, quiénes fueron.

Francisco Narciso de Laprida

Francisco de Laprida

Nació en San Juan el 28 de octubre de 1786. Estudió en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires. Pasó a Chile donde en 1810 participó del cabildo en que se formó la Junta Provisional de Gobierno. De regreso a San Juan colaboró con José de San Martín en la organización del Ejército de los Andes.

Perito en leyes y vecino de importancia fue electo como diputado al Congreso de Tucumán donde cuya presidencia ejercía cuando se proclamó la independencia.

Unitario, fue ministro en su provincia y diputado al Congreso Nacional de 1824, de regreso a San Juan partició en la política provinciana donde apoyó la toma del poder por parte de Juan Agustín Moyano quien fue derrotado por las tropas mendocinas al mando del ‘fraile’ José Félix Aldao.

En la matanza que siguió a la derrota fue uno de los tantos muertos. Unos de sus descendientes, Jorge Luis Borges, su descendiente, le dedicó su poema conjetural. “…Al fin me encuentro / con mi destino sudamericano…. /… Ya el primer golpe, / ya el duro hierro que me raja el pecho, /el íntimo cuchillo en la garganta.”

Fue el 22 de septiembre de 1829. Tenía 42 años.

Mariano Joaquín Boedo

Nació en Salta el 25 de julio de 1782. Descendiente de Francisco de Aguirre, conquistador de Chile, y de Sancho IV rey de Castilla y de León, tras estudiar en Córdoba y Chuquisaca, se recibió de abogado y trabó amistad con Mariano Moreno.

Hombre de confianza de Juan Martín de Pueyrredón y de Martín Miguel de Güemes, ocupó numerosos cargos hasta que fue nominado como diputado por Salta al Congreso de Tucumán, que presidió en 1817, y al que renunció por problemas de salud en 1818.

Murió en Buenos Aires el 9 de abril de 1819.



José Mariano Serrano

Nació en Potosí el 8 de septiembre de 1788 donde estudió Derecho. Implicado en la revolución de Chuquisaca de 1809, adhirió a la de Mayo de 1810 por lo cual tras la derrota patriota en Huaqui fue exilado a Tucumán y eliminado de la matrícula.

Ya en Buenos Aires, representó a Chuquisaca en la Asamblea del Año XIII, representación que repitió en el Congreso de Tucumán donde ocupó junto al porteño Paso la secretaría lo que le valió llevar las actas de las sesiones secretas y redactar en español y quichua el texto del Acta de la independencia. “El acta sagrada de la independencia hecha por mí, suscripta por mí como diputado, autorizada por mí como secretario”, escribió.

Partidario de una monarquía constitucional, pero contrario a la idea de entronizar a un descendiente de los incas, sostenía que lo primero era ganar la guerra. “Fue el primer orador de aquella asamblea y la cabeza más nutrida y cultivada que tuvo”, lo describió Bernardo Frías. Tras firmar la Constitución de 1819, renunció y regresó a Tucumán donde participó en la administración provincial e intervino en el armisticio con el general realista Pedro Antonio Olañeta contra quien combatiría en 1825 mientras se desempeñaba como secretario del gobierno de Salta, durante la gobernación del general Juan Antonio Arenales.

Poco tiempo después -y otra vez representando a Chuquisaca- participó de la asamblea que declaró la independencia del Alto Perú y la conformación de la República de Bolivia de la cual fue presidente provisorio en dos ocasiones y cuya corte de Justicia encabezó.

Falleció en Sucre, el nuevo nombre de Chuquisaca, el 24 de setiembre de 1851

Juan José Paso

Juan José Paso

Nacido en Buenos Aires como Juan José Esteban del Passo​ el 2 de enero de 1758 era hijo de un panadero coruñés que prosperó al punto que pudo enviarlo a estudiar al colegio Monserrat, de Córdoba, donde conoció a Juan José Castelli y se doctoró en leyes para, luego regresar a Buenos Aires donde ingresó como profesor de filosofía en el Real Colegio de San Carlos y como agente fiscal de la Real Hacienda.

Junto con Manuel Belgrano y Castelli, se sumaron al partido que buscaba coronar en el Plata a Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII y esposa del rey Juan VI de Portugal, para lograr más autonomía y desde ese lugar tuvo un rol protagónico en los sucesos de Mayo y fue nombrado secretario de Hacienda de la Primera Junta.

Pese a su oposición, fue confirmado como integrante de la Junta Grande y, posteriormente, integró el Primer y Segundo Triunvirato. Nombrado en 1815 Auditor General de Guerra y, luego, asesor del gobierno tucumano, se encontraba en esa provincia cuando fue designado diputado por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán del que fue secretario y cuya Acta de la independencia leyó, el 9 de julio de 1816.

Partidario de la monarquía constitucional, participó en la redacción del Estatuto Provisional de Gobierno de 1817 y de la Constitución unitaria de 1819. Fue presidente de la legislatura de Buenos Aires, apoyó a Rivadavia como primer Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata y votó la Constitución de 1826 lo que no le impidió apoyar al gobierno federal de Manuel Dorrego y asesorar al de Juan Manuel de Rosas.

Falleció en el pueblo de San José de Flores -entre cuyos fundadores se encontraba- el 10 de septiembre de 1833.

Antonio María Norberto Sáenz

Antonio Saenz

Nació en Buenos Aires el 6 de junio de 1780. Educado en colegio de San Carlos, se recibió en leyes en Chuquisaca. De regreso, fue ordenado sacerdote tras lo cual el Cabildo Eclesiástico lo eligió secretario y la Real Audiencia lo nombró Defensor General de Pobres.

Partidario del cese del virrey Cisneros, participó del cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, colaboró con el Triunvirato e integró la Sociedad Patriótica dirigida por Bernardo de Monteagudo. Sospechado de haber participado del envenenamiento del realista obispo Benito Lué, las autoridades religiosas lo enviaron al ostracismo en Luján durante un tiempo lo que no le impidió formar parte de la Logia Lautaro y representar a San Luis en la Asamblea del año XIII.

Electo diputado por Buenos Aires al Congreso de Tucumán, firmó el acta de la de la independencia, integró la comisión relatora del proyecto de Constitución de 1819 y fue presidente del congreso tras cuya disolución debió huir de la ciudad.

Sáenz fue el promotor para la organización de la futura Universidad de Buenos Aires que se conformó a través de la incorporación de instituciones académicas preexistentes y al impulso que le dio el gobierno de Martín Rodríguez. Formalizada el 12 de agosto de 1821, fue su primer rector. También favoreció la creación de escuelas en la campaña y recorrió la provincia para evaluar los colegios.

Falleció en Buenos Aires el 22 de julio de 1825.



José Darregueira

José Darragueira

Nació en la ciudad peruana de Moquegua el 27 de enero de 1771 aunque se trasladó muy joven a Buenos Aires donde estudió en el Real Colegio de San Carlos; para luego recibirse de Doctor en Leyes en la universidad de Chuquisaca tras lo cual ocupó los cargos de ministro de Defensa Fiscal de la Real Hacienda potosina y de oidor en la Real Audiencia de Charcas.​

De regreso a Buenos Aires participó en los conciliábulos previos a la Revolución de Mayo y en el Cabildo del 22 de mayo votó en contra de la permanencia de Cisneros en el poder. Instalada la Primera Junta lo nombró oidor. Saavedrista, tras la caída de la Junta Grande fue confinado en Luján y San Isidro.​

Tras sumarse a la Logia Lautaro, fue elegido para representar a Buenos Aires en el Congreso de Tucumán donde apoyó a Pueyrredón como Director Supremo y firmó la declaración de independencia.

Unitario irreductible, acusó a los salteños de pactar con los realistas y defenestró a los diputados cordobeses para lograr el traslado del Congreso a Buenos Aires, cosa que logró y apenas llegó a disfrutar pues falleció por una enfermedad pulmonar el 1 de mayo de 1817.

Cayetano José Rodríguez

Nació en San Pedro en 1761 y se estudió en el Colegio del Convento de los Padres Franciscanos. Ordenado sacerdote, tuvo a su cargo cátedras en la universidad de Córdoba hasta su regreso a Buenos Aires donde continuó su labor docente.

Durante las invasiones inglesas, el pueblo en armas porteño lo impresionó y en 1807 dedicó un poema a los esclavos que la defendieron, al tiempo que se hizo amigo y maestro de Mariano Moreno. Enrolado en las filas juntistas, fue nombrado director de la Biblioteca Pública, superior Provincial de la orden Franciscana, y en 1813 integró la Asamblea General Constituyente de 1813 cuyos diarios de sesiones redactó.

Electo por Buenos Aires al Congreso de Tucumán, firmó el acta de la independencia el 9 de julio.

Entre su actividad poética se destacan sus panegíricos patrióticos como el primer himno nacional, las odas en honor de Carlos María de Alvear, del cruce de los Andes y la victoria de Chacabuco, la apologética por Manuel Belgrano y un soneto a Los Colorados, regimiento de caballería que al mando de Juan Manuel de Rosas impuso el orden durante la anarquía.

Tras el Congreso, en 1822 fundó el periódico El oficial del día,y se opuso a la reforma eclesiástica de Rivadavia tras cuya promulgación se retiró de la vida pública.

Falleció el 21 de enero de 1823 en el convento franciscano de Buenos Aires.

Pedro Medrano

Pedro Medrano

Nació en la isla Gorriti, ubicada en la costa de Maldonado, en lo que era la Banda Oriental el 26 de abril de 1769 durante el exilio de sus padres ordenado por el entonces gobernador Francisco de Paula Bucarelli. Tras regresar su familia a Buenos Aires, estudió en el Colegio Monserrat de Córdoba y, posteriormente, se graduó de abogado en Chuquisaca.

En los sucesos de 1810 tomó partido por los criollos, participó del cabildo abierto del 22 de mayo, fue electo diputado para la Asamblea del Año XIII y fue uno de los autores del estatuto provisional de 1815.

Buenos Aires lo eligió como diputado para el Congreso de Tucumán, del cual fue su primer presidente.

Unos días después de declarar la independencia y ante los rumores de negociaciones para hacer de las Provincias Unidas un protectorado luso brasileño, propuso agregar al acta de la independencia, tras la propuesta de emancipación “de los reyes de España, sus sucesores y metrópoli”, la frase “y de toda otra dominación extranjera”. Integró -junto a Teodoro Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano- la comisión redactora del ‘Manifiesto a las Naciones.

Tras Cepeda, en 1821, integró la Junta de Representantes y fue diputado en la provincia durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Orador y poeta, falleció el 3 de noviembre de 1840 en Buenos Aires.

Esteban Agustín Gascón

Esteban Agustín Gascón

Nació en la altoperuana Oruro el 9 de julio de 1764, estudió en el Real Colegio San Carlos de Buenos Aires y se doctoró en Derecho en la universidad de Charcas tras lo cual fue funcionario en el Alto Perú y presidente de la Academia Carolina.

Arrestado tras la revolución de Chuquisaca en 1809, fue liberado por Juan José Castelli tras la victoria criolla en Suipacha y nombrado presidente de la Real Audiencia de Charcas hasta que el desastre de Huaqui lo obligó a abandonar el Alto Perú para unirse al Ejército del Norte con el que luchó en Salta, Vilcapugio y Ayohuma.

De regreso en Buenos integró el ejército que sitió y tomó Montevideo ciudad de la que se alejó tras su entrega a los seguidores de José Artigas. En 1816 fue elegido diputado para el Congreso de Tucumán, y su nombre fue propuesto como director supremo.

Lideró la oposición al pacto de Santo Tomé para integrar en el congreso tucumano a los diputados de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental, que nunca estuvieron representadas en él.

Designado ministro de Hacienda por Pueyrredón, fundó la Caja Nacional de fondos de Sud – América, la primera institución crediticia argentina. Ocupó diversos cargos y se opuso a la reforma religiosa de Rivadavia.

Falleció en Buenos Aires el 25 de junio de 1824.

Tomás Manuel de Anchorena

Tomás Manuel de Anchorena

Nació en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1783 y estudió en el Real Colegio de San Carlos para seguir sus estudios de abogado en Charcas. Casado con Clara García de Zúñiga, de una de las familias más ricas del Plata, participó de la revolución de Mayo.

Tras acompañar a Belgrano en el Ejército del Norte, fue electo diputado por Buenos Aires ante el Congreso de Tucumán donde se opuso a entronizar a un inca alegando que si existiera un candidato con derechos habría de ser una persona “borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería”.

Posteriormente adhirió al federalismo, fue Ministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Murió en Buenos Aires el 29 de abril de 1849.

Manuel Antonio Acevedo

Manuel Antonio Acevedo

Nació en Salta, el 25 de mayo de 1770 y estudió en el cordobés Colegio de Montserrat donde se ordenó como sacerdote. Tras regresar a Salta, fundó la escuela de Filosofía de la que fue rector y catedrático.

Desarrolló su pastoral en los valles calchaquíes y luego en la catamarqueña Belén. Electo diputado por Catamarca al Congreso de Tucumán, se pronunció a favor de la monarquía incaica.

Cuando el Congreso fue trasladado a Buenos Aires, fue su último presidente antes su disolución y tras la victoria federal de Cepeda, fue encarcelado hasta que en 1821 tuvo un paso por la sala de Representantes porteña.



De regreso a su labor pastoral en Belén, abrió una escuela, fundó un seminario y dictó una cátedra de filosofía. Además, en 1822 redactó una constitución para Catamarca que fue sancionada en 1823 integrando él esa primera constituyente provincial. Electo diputado en el Congreso General de 1824, en 1825 se incorporó a la Constituyente reunida en Buenos Aires donde tuvo activa participación.

Murió el 1 de octubre de 1825.

José Eusebio Colombres

Obispo José Eusebio Colombres

Nació en San Miguel de Tucumán el 6 de diciembre de 1778 en el seno de una familia influyente. Tomó los hábitos y se graduó como abogado en la universidad cordobesa de San Carlos.



Su labor en Catamarca le valió ser electo como diputado al Congreso de Tucumán y tras la declaración de la independencia permaneció en esa provincia donde impulsó la industria azucarera importando maquinarias y técnicas como los molinos.

Integró la Liga del Norte por lo cual durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas debió permanecer exiliado en la localidad potosina de Tupiza de la que regresó a Tucumán en 1852, luego de la victoria de Justo José de Urquiza en Caseros y la caída del gobierno rosista.

Ya presidente, Urquiza impulsó su asunción como obispo de Salta pero murió el 11 de febrero de 1859 a sólo dos meses de haber asumido.

Eduardo Pérez Bulnes

Eduardo Perez Bulnes

Nació en Córdoba el 12 de octubre de 1785, se educó en el Monserrat y estudió derecho en la universidad de esa ciudad. Al producirse la Revolución de Mayo se enroló como oficial de las milicias urbanas de Córdoba y fue designado regidor del cabildo cordobés.

Federal temprano, se opuso a los triunviratos y el directorio, y apoyó la elección de José Javier Díaz como gobernador quien lo nombró jefe de la policía provincial, al tiempo que integró la legislatura cordobesa.

Electo diputado al Congreso de Tucumán, tuvo fuertes enfrentamientos con la mayoría unitaria lo que le valió la expulsión junto los otros diputados de Córdoba por haberse negado a trasladarse la sede deliberativa a Buenos Aires.

Leal al gobernador Díaz hasta el final de su mandato, también apoyó la gestión de Juan Bautista Bustos. Elegido diputado al Congreso General de 1824 en Buenos Aires, se sumó a los unitarios y apoyó la constitución de 1826, causa por la cual la provincia revocó su mandato en una sesión presidida por su hermano Juan Pablo.

Regresó a Córdoba con la invasión de José María Paz y fue electo diputado provincial y presidente de la Legislatura. Tras la caída de Paz, se retiró de la vida pública. Murió el 3 de marzo de 1851 en su ciudad natal.

José Antonio Cabrera Allende

Cabrera Allende

Nació en Córdoba el 28 de noviembre de 1768 en el seno de una familia que descendía del fundador de la ciudad, Jerónimo Luis de Cabrera. Licenciado en jurisprudencia en la universidad local, fue asesor letrado de los últimos gobernadores virreinales.

Apoyó la Revolución de Mayo y fue decisivo a la hora desbaratar la contrarrevolución dirigida por Santiago de Liniers, el gobernador Concha y el obispo Orellana, que serían fusilados en Cabeza de Tigre.

Dedicado a labores de gobierno en su provincia, fue enviado por el gobernador Francisco Ortiz de Ocampo a pactar la paz con José Artigas misión que cumplió y tras la que adhirió a las ideas federales que lo llevaron a participar de la destitución del gobernador nombrado por Buenos Aires que fue reemplazado por el coronel José Javier Díaz elegido por una asamblea de vecinos. Su relación con el Protector hizo que lo designen como diputado en el llamado ‘Congreso de Oriente’ reunido por el oriental en su campamento de Arroyo de la China.

Enviado por Artigas a Buenos Aires para negociar con el nuevo Director Supremo, Ignacio Álvarez Thomas, fue arrestado para que no revelara invasión que se preparaba a Santa Fé y tras su liberación regresó a Córdoba donde fue elegido diputado al Congreso de Tucumán. Si bien fue el único congresal que no votó por Juan Martín de Pueyrredón para Director Supremo, lo acompañó a Córdoba, donde se reunieron con José de San Martín y se decidió llevar adelante el cruce de los Andes hacia Chile.

De regreso a Tucumán, fue uno de los firmantes del acta de la independencia y permaneció en él hasta que debió huir -junto con su comprovincianos- acusados de conspiración al oponerse al traslado del Congreso a Buenos Aires, motivo por el que fueron expulsados.

De regreso a su provincia natal apoyó al grupo federal y llegó a ver la caída del Directorio tras la batalla de Cepeda. Murió en Córdoba el 15 de abril de 1820.

Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera

Gerónimo Salguero

Nació en 1794 en Córdoba y se educó en el colegio de Montserrat. Recibido de doctor en jurisprudencia, fue asesor y síndico del cabildo de Córdoba. En 1809 fue síndico del mismo cuerpo.

Partidario de la la Revolución de Mayo, en 1812 fue procurador general de la provincia y asesor del gobernador Francisco Ortiz de Ocampo aunque por su adscripción al partido federal ayudó a su jefe, el coronel José Javier Díaz, a llegar al gobierno provincial y ocupó el Ministerio de Hacienda.

Electo diputado por Córdoba para el Congreso de Tucumán, se destacó por su defensa de las autonomías provinciales, pero fue el único de los diputados cordobeses que siguió al Congreso en su traslado a Buenos Aires.

De regreso a su provincia, se unió al gobernador Juan Bautista Bustos, pero se alejó de la política activa hasta que en 1826 fue enviado como diputado al Congreso de Buenos Aires, donde apoyó al grupo federal dirigido por Manuel Dorrego.

Designado juez en Córdoba fue arrestado tras el derrocamiento de Bustos por parte del general unitario José María Paz. Repuesto como juez, fue expulsado del cargo al participar en una asonada contra los hermanos Reynafé lo cual lo obligó a emigrar a Bolivia hasta 1840.

Murió en Córdoba el 25 de febrero de 1847.

Teodoro Sánchez de Bustamante

Sanchez de Bustamante

Nació en San Salvador de Jujuy el 9 de noviembre de 1778 en una familia cuyo linaje se remontaba a Francisco de Argañaraz y Murguía, fundador de esa ciudad.

Doctorado en leyes en Chuquisaca, comandó el ‘Cuerpo de Abogados’ en la derrotada revolución altoperuana tras la cual escapó a Jujuy donde, en 1810, fue elegido alcalde de primer voto del cabildo cargo desde el que apoyó la Revolución de Mayo.



Participó del ‘Éxodo Jujeño’ e integró como auditor de guerra el Ejército del Norte con el que participó de la segunda y tercera campaña al Alto Perú.

En 1816 fue elegido diputado por Jujuy para el Congreso de Tucumán al que presidió en junio cargo que repitió en noviembre de 1818 con el Congreso, ya instalado en Buenos Aires.

Fue uno de los redactores de la Constitución de 1819, y poco después fue electo diputado por Santiago del Estero para el Congreso Nacional, que nunca llegó a reunirse y fracasó en su intento de reemplazar al general Martín Miguel de Güemes como gobernador de Salta.

Tras la batalla de Cepeda fue arrestado por orden del gobernador Manuel de Sarratea y un año después fue elegido diputado por Buenos Aires para el Congreso Federal que se estaba reuniendo en Córdoba a iniciativa de Juan Bautista Bustos, y que fracasó por presión porteña. Sin embargo, permaneció en Córdoba, al servicio de Bustos, hasta 1824, año en que regresó a Jujuy tras la muerte de su esposa.

En su provincia natal fue ministro del gobernador Antonio Álvarez de Arenales a quien reemplazó mientras estaba de campaña en el Alto Perú y a cuyo regreso lo designó Teniente de Gobernador de Jujuy donde fundó una escuela, rehabilitó las postas del Camino Real y proyectó una carretera que uniera Salta y Orán.

Decantado hacia el bando unitario, tras la victoria federal de 1831, huyó a Bolivia y se radicó en Santa Cruz de la Sierra, donde se dedicó a la enseñanza hasta su muerte el 11 de mayo de 1851.

Pedro Ignacio de Castro Barros

Castro Barros

Nació en Chuquis -en la costa de Arauco- el 31 de julio de 1777 y estudió en Santiago del Estero y Córdoba, graduándose como doctor en teología y ordenándose sacerdote. De regreso en La Rioja fundó una escuela y un colegio y fue nombrado párroco de esa ciudad.

Partidario decidido de la Revolución, fue nombrado diputado a la Asamblea del Año XIII donde impulsó la libertad de vientres e intentó sancionar una constitución.

Electo diputado al Congreso de Tucumán, firmó el acta de la independencia, y fue partidario de una constitución monárquica pero se plegó a la idea de Fray Justo Santa María de Oro, de consultar a las provincias previamente.

Tras ser asesor económico del gobierno de Juan Martín de Pueyrredón, fue nombrado canónigo de la catedral de Salta, apresado por una partida del gobernador de Santa Fe, Estanislao López, escapó a través del Chaco y consiguió llegar a destino, pero los enfrentamientos internos lo impulsaron a dejar esa ciudad rumbo a San Juan de donde debió huir por su oposición a la política de Salvador María del Carril.

Instalado en en La Rioja, fundó una escuela a la que dirigió hasta que fue nombrado rector de la universidad de Córdoba. Opositor a la reforma eclesiástica de Rivadavia, creó El Observador Eclesiástico, desde donde la atacó. Además, influyó ante Facundo Quiroga para que declarara la guerra a muerte contra los porteños.

Partidario del gobierno de José María Paz al frente de la provincia de Córdoba, cuando la Liga Unitaria fue derrotada, cayó -otra vez- en manos de Estanislao López quien le permitió predicar hasta que sus ataques al sistema federal hicieron que el caudillo lo embarcara hacia Buenos Aires donde el gobierno lo confinó en un barco por varios meses hasta que se le permitió bajar a tierra.

En 1833 emigró al Uruguay y en 1841 pasó a Chile, donde dio clases en la universidad de San Felipe. Murió en Santiago el 17 de abril de 1849.

Tomás Godoy Cruz

Godoy Cruz

Nació en Mendoza el 6 de marzo de 1791 y estudió en la chilena universidad de San Felipe, donde se graduó de bachiller en Filosofía, Cánones y Leyes. En 1814 regresó a Mendoza donde fundó una fábrica de pólvora.

Elegido diputado al Congreso de Tucumán, al que presidió en 1817 tras su traslado a Buenos Aires y desde el que colaboró con José de San Martín en la preparación del ejército de los Andes para lo cual comprometió, además, su patrimonio personal.

Electo gobernador de su provincia en 1820, ordenó el fusilamiento de del caudillo chileno José Miguel Carreras cuyas montoneras fueron derrotadas por el general José Albino Gutiérrez.



En 1830 fue designado gobernador interino tras el triunfo unitario y posteriormente fue ministro del gobernador José Videla Castillo, hasta que la derrota ante Facundo Quiroga lo impulsa al exilio en Chile del que regresará bajo la protección del caudillo José Félix Aldao, para dedicarse a la agricultura y la cría de gusanos de seda. Falleció el 15 de mayo de 1852.

Juan Agustín Maza

Juan Agustín Maza

Nació en Mendoza el 4 de mayo de 1784 y se doctoró en Derecho en la universidad chilena de San Felipe. Desde el cabildo mendocino adhirió a la Revolución de Mayo y realizó numerosos aportes para la formación del ejército de los Andes.

En 1816 fue electo diputado ante el Congreso de Tucumán y fue uno de los firmantes del acta de la independencia y partidario del sistema republicano. Electo vicepresidente del Congreso, al trasladarse a Buenos Aires presidió el cuerpo en noviembre de 1817.

De regreso en Mendoza participó de la destitución del gobernador Pedro Molina, a quien sucedió durante un día hasta que fue reemplazado por un Triunvirato. Durante la administración de Juan Rege Corvalán, fue presidente de la Junta de Representantes y ministro de Gobierno.

Cuando las tropas unitarias de José Videla Castillo invadieron Mendoza por órdenes de José María Paz, Maza junto con otros federales se refugiaron en las tolderías del cacique mapuche Coleto, ubicadas en las cercanías de Malargüe.

Fueron traicionados y lanceados el 11 de junio de 1830.

José Francisco Ignacio de Gorriti y Cueto

Ignacio de Gorriti

Nació en san Salvador de Jujuy el 30 de julio de 1770 y estudió en Córdoba junto a su hermano Juan Ignacio -quien sería un famoso canónigo- en el colegio Monserrat para pasar luego a Chuquisaca donde se recibió de doctor. La muerte de su padre lo convocó a Rosario de la Frontera para administrar la hacienda familiar. En ese tiempo se casó con Feliciana Zuviría, con la cual tuvo a Juana Manuela, la escritora que se casaría con el futuro presidente de Bolivia, Manuel Isidoro Belzu.

En 1806 equipó a soldados para repeler las invasiones inglesas y 1808 comenzó a conspirar contra los españoles con José Moldes y Francisco de Gurruchaga lo cual hizo que en 1810 adhiriera a la Revolución de Mayo.

En la primera línea de fuego formó la partida de Baqueanos para el Ejército del Norte y el Cuerpo de Patriotas Decididos que incorporó a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes. con quien peleó contra los realistas en los valles calchaquíes.

Aprovisionó al Ejército del Norte cuando pasó por Salta y auspició económicamente a Güemes para que formara el Escuadrón de Salteños, mientras que hostilizó a las tropas de Tristán en la retirada del Ejército del Norte hacia Tucumán participando en las batallas de Las Piedras y Tucumán.

Electo diputado al Congreso de Tucumán, fue firmante de la independencia y participo en los debates hasta que en 1817, con el Congreso ya en Buenos Aires, renunció para volver a Salta a luchar contra los realistas. Elegido senador al disuelto Congreso de 1819, fue ministro de Güemes y gobernador interino de la provincia desde donde derrotó a Marquiegui en la jornada del Día Grande de Jujuy.

De 1827 a 1829 volvió al Ejecutivo provincial desde donde introdujo la vacunación antivariólica, fomentó la educación pública y legisló sobre el ejercicio de la medicina y la salud pública.

En las guerras civiles fue derrotado por Facundo Quiroga y debió emigrar en 1831 a Bolivia, pobre y cargado de hijos. Falleció en la boliviana Sucre el 9 de noviembre de 1835.

Fray Justo Santa María de Oro y Albarracín

Justo Santa María de Oro

Nació en San Juan el 30 de junio de 1772 y a los 17 años cruzó a Chile donde ingresó en la orden de los Dominicos hasta que fue expulsado en 1814 por el general José Miguel Carrera habiendo dejado en funcionamiento una red clandestina de comunicación a través de sus hermanos de congregación que sería aprovechada por el General José de San Martín para enviar correo secreto.

En 1816 fue elegido diputado al Congreso de Tucumán donde fue uno de los impulsores de la declaración de la independencia y la forma republicana de gobierno hasta que renunció cuando se trasladó a Buenos Aires. Deportado por el Directorio a Chile, fue consagrado como superior de los Dominicos trasandinos.

Diez años después regresó a San Juan fue designado vicario apostólico, construyó la catedral local, mejoró las escuelas religiosas de la ciudad y fundó una para mujeres. Accedió al purpurado en 1830 y se retiró de la política ante la imposibilidad de evitar las luchas entre entre unitarios y federales.

Murió en San Juan el 19 de octubre de 1836.

Pedro Francisco de Uriarte

Pedro Uriarte

Nació en Santiago del Estero el 29 de junio de 1758, huérfano de niño, fue educado por los franciscanos para luego estudiar artes y teología, ordenarse y doctorarse en la universidad de Córdoba.



Dejó su carrera eclesiástica en Buenos Aires para ocupar el recién creado curato de Loreto, Santiago del Estero. Patriota convencido, apoyó la Revolución de Mayo y recaudó dinero para apoyar las expediciones al norte, además de ser elegido por el cabildo santiagueño como representante a la Junta Grande.

Electo diputado al Congreso de Tucumán, fue uno de los firmantes de la declaración de la independencia. Con el Congreso trasladado a Buenos Aires, propuso por la repartición de tierras, se opuso a entronizar al duque de Luca en el Plata e intervino en la sanción de la constitución de 1819.​

Disuelto el congreso, fue arrestado por orden de Manuel de Sarratea para ser liberado a los dos meses. De regreso a Santiago del Estero, se encontró con la guerra que su provincia llevaba adelante contra Tucumán para lograr su autonomía por lo que optó refugiarse en su parroquia de Loreto. donde permaneció hasta 1830 cuando fue arrestado por el gobernador Juan Felipe Ibarra, quien lo encarceló en El Bracho y lo liberó tras el pago de un rescate.

De regreso en Loreto, falleció a los 81 años, el 30 de agosto de 1839 mientras celebraba misa.

Pedro León Díaz Gallo

Pedro Díaz Gallo

Nació en Santiago del Estero, el 27 de junio de 1782. Educado en el cordobés colegio de Monserrat, donde se ordenó de presbítero, se tituló en Filosofía en la universidad de San Carlos. De regreso a su provincia, inició su carrera de sacerdote en Loreto, junto a Pedro Francisco de Uriarte junto a quien fue elegido diputado al Congreso de Tucumán.

Cuando el Congreso se trasladó a Buenos Aires, ejerció la presidencia del cuerpo y defendió la Constitución unitaria de 1819. Disuelto el Congreso en 1820, fue arrestado por Sarratea. Tras dos meses de cárcel, regresó a Santiago del Estero, donde participó del movimiento autonomista que buscaba separarse de Tucumán y fue ministro del primer gobernador santiagueño: Juan Felipe Ibarra y fue uno de los firmantes del tratado de paz entre ambas provincias.

Electo diputado para el congreso constituyente de 1826, optó por ser párroco de Santiago e integrar la legislatura provincial.

Tras la toma del gobierno local por parte de Manuel Taboada, decidió marcharse a Tucumán, pero fue apresado y torturado. Puesto luego en libertad, se exilió en Tucumán, donde falleció el 16 de febrero de 1852.​

Pedro Joseph Miguel Aráoz

Pedro Araoz

Nació en San Miguel de Tucumán el 20 de junio de 1759 en una tradicional familia tucumana muy vinculada a la política. Fue tío del general Gregorio Aráoz de Lamadrid, y de los coroneles Francisco Aráoz de Lamadrid, José Ignacio Helguero y Bernabé Aráoz su sobrino segundo.

Estudió teología en el porteño Real Colegio de San Carlos, y se ordenó sacerdote y doctoró en la universidad de Córdoba. Docente, ejerció en Buenos Aires y Salta hasta que regresó a Tucumán donde fue cura párroco y rector de la iglesia matriz cargo que ocupó hasta su muerte.

En 1812, junto con Bernabé Aráoz y Rudecindo Alvarado integró la representación vecinal que convenció a Manuel Belgrano que dejara de retroceder y plantara cara a los realistas, gracias a lo cual las armas patriotas vencieron en la batalla de Tucumán. Cuentan que Belgrano puso como condición que los tucumanos aportaran 1.500 jinetes y que Aráoz prometió 3.000, promesa que habría cumplido.

Sumado al ejército del Norte, fue capellán de los Dragones tucumanos y fue reconocido por Belgrano en el parte de la victoria de Salta.

En 1816 fue elegido por diputado al Congreso de Tucumán y fue uno de los firmantes del acta de la independencia, al tiempo que postulaba a la monarquía como forma de gobierno. Luego del traslado a Buenos Aires y regresó a San Miguel.

En 1820 fue diputado al congreso de los pueblos de Tucumán, Catamarca y Santiago que votó la formación de la efímera República de Tucumán, presidida por Bernabé Aráoz y cuya legislatura presidió. En esa función sancionó leyes como la de libertad de imprenta, la creación de un banco, redactó la constitución y creó el primer periódico de esa provincia: El Tucumano Imparcial.​

También firmó en representación de Tucumán el tratado de Vinará que reconoció la creación de la provincia de Santiago del Estero. Tras la caída de la República de Tucumán y el fusilamiento de Bernabé Aráoz, se alejó de la política y murió en la ciudad que lo vio nacer el 18 de junio de 1832.

José Ignacio Thames

José Ignacio Thames

Nació en San Miguel de Tucumán el 15 de agosto de 1762 y estudió en la Universidad de Córdoba donde se doctoró en teología. De regreso, ejerció su ministerio en Catamarca y fue canónigo de la catedral de Salta desde donde presidió la Junta que eligió diputados al congreso tucumano al mismo tiempo que él fue elegido por Tucumán.

En el congreso tuvo una actuación destacada, firmó el acta de la independencia e impulsó una monarquía inca como forma de gobierno. Con el congreso en Buenos Aires renunció y regresó a Salta a ocupar su puesto de canónigo, desde donde volvió a Tucumán donde integró la sala de Representantes, tras lo cual volvió a El Alto para ejercer de párroco.

Falleció en Tucumán el 9 de febrero de 1832. Tenía 71 años.

Pedro Ignacio Rivera

Pedro Rivera

Nació en junio de 1753 en Mizque, una localidad cochabambina en lo que era el Alto Perú, y se graduó en derecho civil en la universidad de Chuquisaca, ciudad donde ejerció como abogado.

Incorporado como coronel a las milicias mizqueñas, participó en el movimiento revolucionario en 1809. Posteriormente, representó a su ciudad en la Asamblea General Constituyente del año XIII, para luego integrar el Congreso de Tucumán donde solicitó el auxilio militar para el Alto Perú y firmó el acta de la independencia.

Favorable de “adoptar la forma monárquica temperada, bajo la dinastía de los antiguos incas”, fue autor del proyecto de formación de un ejército nacional al que cada provincia debía aportar efectivos en una proporción del cinco por ciento de su número de habitantes.

Ya en Buenos Aires intervino en los debates y sanción de la Constitución de 1819 y falleció en esa ciudad el 17 de febrero de 1833.

Mariano Sánchez de Loria

Sanchez de Loria

Nació en la altoperuana La Plata -la actual Sucre, la antigua Chuquisaca- el 24 de septiembre de 1774 en cuya universidad se doctoró en ambos derechos.

Participó de la revolución de 1809 y, en 1816, fue electo como diputado por Charcas para el congreso de Tucumán donde apoyó el proyecto de una monarquía incaica para las Provincias Unidas.

Tras el Congreso se radicó en Buenos Aires donde ejerció la abogacía hasta que la muerte de su esposa lo decidió a regresar a Chuquisaca donde se ordenó sacerdote y fue canónigo de la catedral de esa ciudad.



Designado párroco de Tacobamba en Potosí, murió allí el 2 de agosto de 1842.

José Severo Feliciano Malabia

José Malabia

Nació en la altoperuana Chuquisaca el 15 de mayo de 1787, ciudad en la que se doctoró y ejerció como abogado hasta que debió escapar tras apoyar la derrotada revolución de 1809 y se radicó en Tupiza al sur de la actual Bolivia.

La llegada del Ejército del Norte y la victoria de Suipacha le permitió regresar a su ciudad natal en la que permaneció hasta 1815 cuando fue electo fue electo diputado al Congreso de Tucumán. Alineado con el centralismo monárquico porteño fue uno de sus arietes contra el salteño José Moldes y un eficaz negociador a la hora de sumar voluntades a la idea de coronar un rey.

Firmante del acta de la independencia, acompañó al congreso a Buenos Aires, y firmó la constitución unitaria de 1819. Tras la disolución del congreso, en 1820, fue acusado de apoyar el intento de al príncipe de Luca.

Enrolado con los unitarios de Bernardino Rivadavia, fue electo diputado provincial y enviado como secretario del general Juan Gregorio de las Heras en una misión ante el virrey del Perú. Fracasada la gestión, reincidió en otra ante el gobierno de la flamante Bolivia que, encabezada por el general Carlos María de Alvear, buscaba recuperar la provincia de Tarija. El resultado fue nulo en gran parte gracias a él.

Previsor, volvió a Charcas donde ocupó varios cargos, hasta que fue designado embajador de Bolivia ante Buenos Aires. En su retorno al Plata militó en la oposición al gobernador Juan Manuel de Rosas por lo cual debió exiliarse en Montevideo desde donde pasó a Lima como embajador boliviano ante el gobierno del Perú.

Designado ministro de la Suprema Corte de Justicia boliviana, la ascensión al poder de Andrés de Santa Cruz lo hizo huir a Buenos Aires donde, autorizado por Rosas, vivió hasta su muerte en 1849.

José Andrés Pacheco de Melo

José Pacheco de Melo

Nació en Salta el 17 de octubre de 1779 y fue compañero de estudios de Martín Miguel de Güemes hasta que ingresó en el seminario cordobés de Nuestra Señora de Loreto donde se ordenó sacerdote.

Párroco de Livi-Livi en el partido altoperuano de Chichas, asistió a la tropas patriotas de la expedición auxiliadora. Electo diputado de Chichas para el Congreso de Tucumán, firmó la Declaración de la independencia.

Tras el Congreso se mudó a Buenos Aires y, posteriormente, fue ministro de Gobierno en Mendoza y participó en gestiones de paz en los conflictos civiles de Córdoba y San Juan para retirarse de la vida pública.

Se cree que murió a fines de la década de 1820. Algunas fuentes sostienen que fue en Mendoza, otras indican que fue en Chichas.​

José Moldes

José Moldes

Nació en Salta el 1 de enero de 1785 y era hijo de Juan Antonio Moldes y González, un gallego dueño de “una de las casas comerciales más poderosas de Sudamérica” lo que lo llevó a ser alcalde de Salta.

En 1803 se trasladó a España para realizar estudios superiores y allí se incorporó como cadete en el selecto cuerpo de Guardias del Rey alcanzando en el campo de batalla contra los franceses el grado de teniente primero. Influido por Francisco de Miranda en 1807, junto a su amigo Francisco de Gurruchaga, presidió la ‘Conjuración de Patriotas’.

En 1808 cayó prisionero de los franceses, pero logró escapar, tras lo cual contactó con otros americanos con los que formó en Cádiz la base de la Logia Lautaro. Acusado junto con Gurruchaga y Juan Martín de Pueyrredón fueron encarcelados pero lograron escapar y embarcarse hacia Buenos Aires adhirió a los grupos que conspiraban por la independencia y cuyas ideas difundió por las ciudades del interior.​

Tras la Revolución de Mayo puso su fortuna personal al servicio de la causa patriota y fue teniente gobernador de Mendoza, intendente de Cochabamba, coronel del Ejército Auxiliar del Alto Perú, se destacó en la batalla de Tucumán, fue jefe de policía de Buenos Aires y representó a Salta en la Asamblea del año XIII. Además, comandó el regimiento de Granaderos de Infantería con el cual participó del sitio y la toma de Montevideo.

Su carácter firme y su defensa de las autonomía provinciales lo pusieron en la mira de los directoriales al punto que el director supremo Gervasio Antonio Posadas lo exilió a la Patagonia tras la denuncia del salteño acerca de tratativas entre éste y agentes del rey de España para favorecer una ocupación militar.

Electo diputado al Congreso de Tucumán por Salta, su incorporación fue cuestionada por Tomás Godoy Cruz para erosionar la candidatura del salteño como nuevo Director Supremo apoyada por Martín Miguel de Güemes y otros referentes del emergente federalismo. Finalmente fue elegido su viejo amigo Pueyrredón de quien se enemistó. Enfrentado a varios miembros del Congreso, criticó las ideas monárquicas de Belgrano, lo que le valió la cárcel y ser deportado a Valparaíso donde fue encarcelado por orden de San Martín.

En 1819 escapó y regresó a Buenos Aires, donde fue opositor a todos los gobiernos; hasta que, finalmente apoyó a Manuel Dorrego. En 1822 se radicó en Córdoba como aliado del gobernador Juan Bautista Bustos. Dos años después regresó a Buenos Aires, donde denunció el robo de fondos públicos.



Murió el 18 de abril de 1824, posiblemente envenenado. Tenía 39 años.

Juan José Feliciano Fernández Campero

Juan José Campero

Nacido Juan José Feliciano Fernández Campero y Pérez de Uriondo Martiarena en la jujeña San Francisco de Yavi el 15 de junio de 1777, fue IV Marqués del Valle de Toxo, conde de Jujuy, vizconde de San Mateo, Caballero de la Orden de Carlos III y Coronel Mayor graduado de los Ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que lo posiciona en uno de los dos casos de nobleza otorgado en el actual territorio argentino – el otro fue Santiago de Liniers, conde de Buenos Aires- y en uno de los dos nobles – junto con el de Eduardo Kaunitz, barón de Holmberg. que luchó en las filas patriotas.

Pariente de Martín Miguel de Güemes, en 1813 era gobernador de Salta y jefe de la caballería realista que se aprestaba a luchar en la batalla de Salta. Tras fracasar en su mediación para evitar el combate, a instancias de la patriota Juana Gabriela Moro, decidió defeccionar y pasarse a la causa independentista. Tras ese compromiso, se retiró del campo y facilitó el triunfo del ejército comandado por Manuel Belgrano quien lo nombró su edecán y comandante de la Puna, en tanto el director supremo Gervasio Antonio de Posadas lo designó coronel del Ejército del Norte.

Incorporado a la ‘Guerra Gaucha’ a las órdenes de su primo en la primera línea de frontera, equipó un ejército sostenido a sus expensas de más de seiscientos jinetes conocidos como ‘ejército peruano’ con el que participó en la victorias de Puesto del Marqués y Colpayo, en un período en el que se produjeron cuarenta combates.

Electo diputado al Congreso de Tucumán por el partido potosino de Chichas, cuya cabecera es Tupiza, no pudo incorporarse a causa de que intentaba detener el avance de las tropas realistas de José de la Serna que trataban de llegar a Tucumán.

El 15 de noviembre de 1816, fueron sorprendidos por coronel realista Guillermo Marquiegui quien lo tomó prisionero junto a 36 oficiales y 340 combatientes en la llamada ‘Sorpresa de Yavi’, trasladados junto con el resto de la población a Potosí, sufrieron terribles represalias como el degüello en la plaza potosina de más de 40 prisioneros.

Mientras tanto, Fernández Campero -tras una breve fuga- era trasladado al Callao para ser enviado a España bajo la acusación de ‘traición a la corona’ pues era noble de sangre y había formado parte de sus ejércitos. De nada sirvieron las gestiones de Güemes, San Martín, Belgrano y el mismo congreso para intentar un cambio de prisioneros.

Tras más de dos años en las mazmorras realistas del fuerte Real Felipe de El Callao, fue embarcado rumbo a España. Con su salud quebrada, lo desembarcaron en el puerto de Kingston, Jamaica, donde murió el 22 de octubre de 1820 a los 43 años.



Firmó su testamento como “coronel mayor del Ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.

Casi dos siglos después, el 9 de abril de 2010, sus restos inhumados simbólicamente en el atrio de la catedral jujeña. Allí el ‘Marqués de la Guerra Gaucha’ reposa junto a Teodoro Sánchez de Bustamante y los hermanos Gorriti.

Miguel Calixto del Corro

Miguel del Corro

Nació en Córdoba el 14 de octubre de 1775. Estudió en el Colegio Montserrat y en la universidad de local donde se graduó en Teología y posteriormente fue ordenado.

Independentista convencido, desde 1809 hizo circular escritos en tal sentido que pusieron en alerta a las autoridades españolas. Partidario de la Revolución de Mayo, fue elegido diputado a la Asamblea de 1813, aunque no llegó a incorporarse.

En 1816, asumió el rectorado de la universidad de Córdoba y al poco tiempo, fue electo diputado al Congreso de Tucumán en reemplazo del deán Gregorio Funes tras lo cual fue designado para iniciar gestiones con los pueblos del litoral que estaban bajo la órbita de José Artigas y que no se habían sumado al Congreso, por lo cual no estuvo presente el 9 de julio y firmó el acta de declaración de la independencia.

Reincorporado al Congreso, se negó a trasladar las sesiones a Buenos Aires y se retiró.

Rector nuevamente de la universidad, en 1829, fue designado representante de Santiago del Estero en la convención que encargó a José María Paz la jefatura militar de la Liga del Interior para combatir a Juan Manuel de Rosas.

Tras la captura de Paz por Facundo Quiroga, se retiró al interior cordobés para regresar, ya ciego, a la capital provincial donde falleció el 16 de septiembre de 1841.

Pedro Buenaventura Carrasco

Pedro Carrasco

Nació en Cochabamba el 14 de julio de 1780 y se graduó en teología en Chuquisaca y en medicina en la universidad limeña de San Marcos. Instalado en Buenos Aires prestó servicios médicos durante las Invasiones Inglesas y fue cirujano del Regimiento de Patricios.

De regreso al Alto Perú, participó en la revolución de Chuquisaca de 1809 y en la cochabambina de 1810. Electo para integrar la Junta Grande, participó como médico en el combate de Aroma y tuvo a su cargo la recepción del representante de la Primera Junta, Juan José Castelli. quien lo nombró Ministro Tesorero de las Reales Cajas de Cochabamba.​

Tras el desastre de Huaqui, se sumó como cirujano mayor del Ejército del Norte a órdenes de Manuel Belgrano donde permaneció hasta su elección como diputado a la Asamblea del Año XIII, aunque no llegó a incorporarse.

Electo diputado para el Congreso de Tucumán, recién pudo incorporarse en agosto por lo cual no firmó al acta de la independencia. Tras la instalación del Congreso en Buenos Aires, integró la comisión que participó en las negociaciones con Portugal para obtener la devolución de la Banda Oriental y de la redacción de la Constitución de 1819.

Tras la caída del directorio fue apresado por orden de Sarratea. Liberado, pasó el resto de su vida dedicado a su profesión de medicina y fue uno de los fundadores de la Academia Nacional de Medicina.

​Falleció en Buenos Aires el 13 de julio de 1839.

Juan Martín de Pueyrredón y O’Dogan

Juan Martín de Pueyrredón

Nació en Buenos Aires, el 18 de diciembre de 1777, hijo de un comerciante francés a cuya muerte – en 1795 – fue enviado al puerto español de Cádiz para hacerse cargo del negocio familiar y redondear una importante fortuna.

De regreso, combatió en 1806 contra los ingleses que lo derrotaron en Pedriel mientras entrenaba una milicia que había reclutado, aunque logró unirse al ejército que Santiago de Liniers trajo de Montevideo y participó de la Reconquista de Buenos Aires.

Designado primer comandante del regimiento de Húsares de Buenos Aires, el cabildo de Buenos Aires le encomendó que partiera a Madrid en busca de ayuda para romper el bloqueo naval inglés. Sin éxito en sus gestiones y tras la invasión francesa a España, regresó a Montevideo en enero de 1809, donde fue arrestado por el gobernador Francisco Javier de Elío, enemigo del virrey Santiago de Liniers. Tras fugarse, en Buenos Aires intentó convencer a Liniers que no entregara el mando al nuevo virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros por lo cual fue nuevamente arrestado y permaneció encarcelado hasta lograr escapar a Río de Janeiro donde se enroló en el carlotismo.

Designado por la Primera Junta gobernador intendente de Córdoba, apoyó al Ejército del Norte​ y en enero de 1811 asumió como ese mismo cargo en la altoperuana Chuquisaca, hasta que tras el desastre de Huaqui se retiró a Potosí junto con los restos derrotados del Ejército del Norte aunque lograron llevarse de la villa imperial toda la plata amonedada y sin acuñar que fue enviada a Salta en tanto que Pueyrredón fue nombrado al frente de las tropas a las que no supo reorganizar y que fueron nuevamente derrotadas en el combate de Nazareno por lo cual siguó retrocediendo hasta Yatasto donde fue reemplazado por Manuel Belgrano.​

De regreso a Buenos Aires integró el Primer Triunvirato desde el que encargó al recién llegado José de San Martín la creación de un regimiento de Granaderos a Caballo y puso fin a la matanza de españoles desatada tras el desbaratamiento de la supuesta conspiración de Martín de Álzaga. Su labor como triunviro llegó a su fin de la mano de un golpe de estado dirigido por San Martín y la Logia Lautaro que obligó al cabildo a nombrar otro triunvirato.​

Confinado a San Luis, donde se dedicó al comercio y la agricultura, en 1814 fue visitado por San Martín, con quien volvió a verse en Mendoza para convencerlo de su plan continental de llegar a Perú a través de Chile. Otra vez en Buenos Aires, fue elegido diputado por San Luis al Congreso de Tucumán, por presión de San Martín sobre el cabildo puntano.​ Electo por el Congreso como Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, debió volver a la capital por lo cual no firmó el acta de la declaración de la independencia.

Su gestión al frente del directorio estuvo concentrada en apoyar el plan sanmartiniano para lo cual integró su gabinete con gentes de diversas procedencias que sólo coincidían en un punto: la victoria y la independencia aún a costa de volver impracticable cualquier otra iniciativa. “No me vuelva usted a pedir más, si no quiere recibir la noticia de que he amanecido ahorcado en un tirante de la Fortaleza”, le escribió a San Martín.

Para cumplir el ideal de la Logia Lautaro: un estado constitucional, liberal y unitario no dudó en perseguir y desterrar opositores, atacar a los partidarios del federalismo y hasta invitó al gobierno portugués a invadir la Banda Oriental para deshacerse de Artigas. También ordenó trasladar el Congreso de Tucumán a Buenos Aires y expulsar quienes se opusieran.

Tras jurar la Constitución de 1819, renunció al cargo de Director Supremo y fue reemplazado por el general José Rondeau, quien continuó su política hasta que fue derrotado por Estanislao López y Francisco Ramírez en Cepeda lo que provocó la caída del directorio y la asunción como gobernador de Buenos Aires de Manuel de Sarratea, quien arrestó a Pueyrredón bajo el cargo de traición a la patria por sus invasiones a las provincias y por el apoyo a la invasión portuguesa, aunque, luego lo ayudó a escapar a Montevideo, donde se puso bajo protección lusa.

Regresó a Buenos Aires en 1821 y sólo desempeñó papeles menores, aunque tuvo una efímera vuelta al primer plano cuando en 1829 intentó mediar entre Juan Lavalle y Juan Manuel de Rosas en cuyo segundo gobierno decidió exiliarse y se radicó primero en Burdeos, luego en Río de Janeiro y, finalmente, en París desde donde volvió en 1849.

Murió el 13 de marzo de 1850.